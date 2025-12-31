我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華莎（如圖）登上新北淡水跨年晚會，一襲連身細肩小禮服亮相，噴發性感魅力。（圖／翻攝自新北市文化局YouTube）

▲華莎（中）告白粉絲：「大家每次都很熱烈歡迎我，讓我有回家的感覺！」（圖／翻攝自新北市文化局YouTube）

韓國火紅女星「HWASA華莎」今（31）日登上新北淡水跨年晚會，稍早以一襲連身細肩小禮服亮相，傲人酥胸炸出，修長美腿也現形，性感魅力全噴發，她唱完〈Chili〉之後，暖心慰問台下粉絲，「你們不冷嗎？剛剛我真的覺得有點冷，看到各位之後，我開始反省不應該覺得冷了！」接著華莎告白粉絲，「大家每次都很熱烈歡迎我，讓我有回家的感覺！」華莎擔任新北淡水跨年晚會壓軸，一登台全場氣氛進入最高點，首先唱跳〈Chili〉一曲，扭腰擺臀大展身體曲線，讓台下歌迷有耳福也有眼福！曲畢，華莎暖心慰問台下粉絲，「你們不冷嗎？剛剛我真的覺得有點冷，看到各位之後，我開始反省不應該覺得冷了！」觀眾便以歡呼熱情回應。華莎接著感性告白粉絲，「雖然我不出生在這，也不在這長大，但是大家每次都很熱烈歡迎我，讓我有回家的感覺！每次都抱著溫暖的心情回到韓國，今天我就把這裡想成我的家，開心唱完歌再回去！」華莎也分享，站上新北跨年舞台非常開心，同時用中文向粉絲道聲「新年快樂！」最後，華莎不忘回饋一路支持的粉絲朋友，以〈TWIT〉一曲為演出畫下完美句點，與現場萬人共度美好又盡興的跨年夜。