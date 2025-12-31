我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《KBS演技大賞》播出鄭恩地（右）與李濬榮（左）劇中熱舞片段，讓兩人尷尬摀臉爆笑。（圖／翻攝自KBS）

韓國頒獎典禮《KBS演技大賞》在今（31）日晚間舉行，這次依然有多部出色韓劇入圍。而稍早，由Apink成員鄭恩地與李濬榮主演的《24小時健身俱樂部》，獲得「最佳情侶獎」。但不料典禮還播放兩人在劇中健身房誇張熱唱跳舞的片段，讓台下的鄭恩地與李濬榮超尷尬摀臉狂笑，讓粉絲笑說根本是被公開處刑。不過上台後，兩人竟還表演深蹲，真的是非常入戲欸！鄭恩地和李濬榮稍早與玉澤演及徐玄、李英愛與金英光等人榮獲「最佳情侶獎」，而在上台後，在《24小時健身俱樂部》展現精湛運動演技的他們，也被要求示範運動姿勢，只見穿著西裝，與穿著白色優雅禮服的鄭恩地，就這樣在台上做出深蹲的動作，直接讓大家笑翻，粉絲看到也忍不住爆笑直呼「有夠荒謬」。除此之外，典禮還播出兩人在《24小時健身俱樂部》中超忘情熱舞的片段，讓坐在台下的鄭恩地與李濬榮超尷尬，摀著臉狂笑，坐在後面的玉澤演則一臉壞笑的一直調侃前面兩人。《24小時健身俱樂部》劇情講述一位曾是世界健美冠軍的都賢重（李濬榮 飾），退役後接手一間沒落的24小時健身房。因失戀沮喪的職場女子李美蘭（鄭恩地 飾）為了改變人生踏入健身房，在都賢重的魔鬼訓練下，兩人從衝突到互相治癒，透過健身找到人生節奏，並展開一段溫暖幽默、療癒人心的愛情故事，也描寫了健身房裡形形色色的人們在汗水與陪伴中自我成長的過程。