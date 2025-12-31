韓國超人氣偶像「HWASA華莎」今（31）日登上新北淡水跨年晚會，穿著連身緊致小禮服，大露傲人酥胸，一連帶來〈Chili〉、〈Maria〉、 〈Good Goodbye〉夯曲，辣翻全場。怎料華莎演唱中途，現場音響設備疑似出問題，加上當地風雨交加，她整個人濕透之外，俏麗短髮也被吹得雜亂不堪，畫面讓粉絲傻眼狂刷轉播聊天室：「慘不忍睹！」、「音響很爛！」、「華莎自己也發現了！」
華莎今稍早登上新北淡水跨年晚會，穿著連身細肩小禮服，大露傲人酥胸，一出場氣勢十足，又唱又跳〈Chili〉，引爆全場沸騰！
怎料，華莎演出〈Chili〉後，現場風雨程度加劇，看到華沙頻頻遮擋臉部、整理頭髮，眼睛被狂風及雨水弄得睜不太開，畫面有些狼狽。
除此之外，當華莎唱到〈NA〉、〈Maria〉時，疑似音響出狀況，現場伴奏音量過大，且與麥克風音軌分離，台下粉絲紛紛驚訝，連聊天室的網友都狂刷留言討論。
儘管如此，華莎繼續敬業演出〈Good Goodbye〉，手拿麥克風、腳踩高跟鞋，完全不因天氣因素、現場設備影響魅力，她的演出依舊受到盛讚，足見硬底子實力。
🎆新北跨年晚會直播與線上看平台
◾️ 網路：新北市文化局 YouTube 、東森新聞 FB 、東森新聞 YouTube
◾️電視：東森綜合台、MOD 寰宇綜合台
🔺資料來源－
東森電視、新竹跨年晚會官網、新北市文化局YouTube
