▲原本要九點半睡覺的蔡依林（如圖），在唱完大巨蛋第一場後太興奮睡不著，但她自己跟粉絲爆料，今天醒來還是很漂亮。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林（Jolin）大巨蛋巡演來到第2晚，經歷了昨（30）日首場的震撼首秀，今晚Jolin看起來心情更加放鬆，她在Talking環節和歌迷分享昨晚的演後心得，自己爆料因為心情太亢奮，整晚竟然完全睡不著，就像是處在戀愛狀態的「戀愛腦上身」，「我只好起來拉筋，沒想到熬夜隔天醒來，還是超漂亮耶。」Jolin表示，昨天首場演出結束後，身體雖然疲累，但精神卻異常亢奮，回到家後依然沉浸在演唱會的餘韻中，「我昨天回去完全睡不著，感覺很像談戀愛，就是那種『戀愛腦』上身的感覺，一直回味剛剛發生了什麼事。」因為實在睡不著，Jolin索性半夜爬起來拉筋伸展，試圖讓身體放鬆。原本擔心熬夜會影響今天的氣色，沒想到天后就是天后，她忍不住驕傲地對著全場4萬名觀眾自誇：「結果我今天早上起來照鏡子，發現熬夜醒來還是很漂亮耶！」立刻引來全場粉絲高分貝的尖叫與掌聲。有趣的是，Jolin 向來以自律養生聞名，昨天台下就有貼心的粉絲製作了手舉牌，上面大大寫著提醒她「9點半要睡覺」。Jolin說，她經工作人員提醒後發現，不過她第一晚還是睡不著。蔡依林表示，粉絲今天比昨天更大聲回應她，她表示，等下倒數跨年，她希望可以在五、四、三的時候，就睡著了，這是她心中的心願。