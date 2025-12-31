我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）本週在大巨蛋開唱，搭乘巨蟒繞行全場的畫面，驚艷全場。粉絲讚譽是最頂演唱會，如同在看奧運開幕。（圖／凌時差音樂提供）

砸1.7億元打造動物夥伴！金牛、金豬含義大解密

▲蔡依林（如圖）今（30）日晚間在台北大巨蛋的演唱會，是百變秀，當她騎著彩色飛馬現身時，4萬名觀眾看傻。（圖／讀者提供）

混種生物大亂鬥！蝴蝶海馬、長頸馴鹿打造超現實樂園

30件巨型裝置創紀錄！7層樓高愉悅之女鎮場

亞洲天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》世界巡迴演唱會大巨蛋昨（30）日晚間首場震撼登場，今（31）日晚間跨年夜，將舉辦第二場。除了斥資9億元台幣打造的國際級舞台備受矚目外，最讓歌迷津津樂道的，莫過於舞台上彷彿萬獸派對般的奇幻場景。Jolin化身愉悅之母兼馴獸女王，率領20隻奇幻混種動物翻玩大巨蛋。栩栩如生的巨型偶不只是背景，每一個都暗藏了愉悅宇宙的故事線索。這次巡演燒錢的項目之一，就是依據每個故事章節量身打造、總造價高達1億7千萬台幣的巨型擬真道具。揭開序幕的「慶典公牛」，代表著序曲、開章，有盛大慶典的感覺，這也是演唱會一開場就映入眼簾的震撼視覺，巨型公牛的出現宣告了「愉悅宇宙」的正式開啟，帶領觀眾進入這場百無禁忌的狂歡。另外有一隻在台上噴錢的「貪婪金豬」，代表直視慾望，明確象徵著人性中的 貪慾，在探討人性慾望的章節中登場，金豬以華麗卻諷刺的形象，具象化了人們心中無止盡的渴望與貪婪。另外是「慾望巨蟒」和「彩翼飛馬」，代表著掌控與馳騁、對慾望的「駕馭」與「自由」。這兩隻巨獸除了視覺焦點，也擔任了Jolin的坐騎，她騎乘巨蟒與飛馬繞行大巨蛋，有「馴獸女王」的霸氣，寓意著在愉悅宇宙中，她已能從容掌控慾望，並自在地馳騁於幻想世界。除了上述的主角級神獸，Jolin的團隊更發揮天馬行空的想像力，創造出多種奇幻混種異獸，包括 夢幻的「蝴蝶海馬」、可愛的「長頸馴鹿」 以及 「象鼻魚」。這些生物打破了現實世界的物種界線，呼應了演唱會靈感來源，波希（Hieronymus Bosch）畫作《人間樂園》中的超現實氛圍。作為引領觀眾沉浸於世界觀的重要動物夥伴，讓整座大巨蛋變身成一座大型的魔幻萬獸派對。不僅有動物，這次演唱會總計有多達30種舞台巨型道具穿梭其中，創下近期演唱會之最。為了表現五大章節的概念，團隊還製作了 「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」 以及 「命運之輪」 大型奇幻裝置。其中最驚人的，莫過於高達七層樓的「愉悅之女」，其細膩程度猶如藝術瑰寶，將Jolin心中的「愉悅宇宙」具象化得淋漓盡致。