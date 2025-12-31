我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林台19線元長路段昨（30）日凌晨發生驚悚死亡車禍，一名60多歲李姓單車騎士與40多歲李姓女機車騎士，疑似遭車輛撞擊後倒臥車道，慘遭路過車輛輾壓，李姓男子的臟器外露，兩人遺體支離破碎，雙雙死亡。警方調閱監視器，逮捕一名涉案的甘蔗車駕駛林男到案，研判還有另一輛肇事車輛。死者究竟是「撞死」或「輾死」，法醫高大成表示，透過碾過、骨折部位及出血量，可以判定。高大成指出，判斷死者被撞死還是輾死，關鍵核心在出血反應，人體活著時心臟仍在跳動，若遭到車輛輾過，受創部位會有大量出血，若是死後才被輾過，出血量非常不明顯，另一個重點是「骨折跟出血位置」，若骨折處周遭有大量血跡或血腫，代表是生前造成的傷害，若骨折的地方沒有太多血跡，比較大可能是死後才被輾骨折。高大成說，一般車輛撞擊不會造成如此嚴重的傷害，9成以上都是比較重的大貨車輾過，建議檢警應仔細勘驗涉案車輛的輪胎與底盤，確認有無殘留的血跡、人體組織或DNA等噴濺跡證，如果有血跡噴濺的跡證，很可能就是輾過造成死亡透過科學鑑識比對，有助於還原事故真相，釐清責任。