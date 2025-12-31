我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國家主席習近平今（31）日晚間發表2026新年賀詞，許多內容與他早上在中國全國政協新年茶話會的談話相仿，像是列舉過去一年所辦大事時提到了隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、設立台灣光復紀念日等等，另外在台灣方面，習近平則是再次重申統一大勢不可阻擋。綜合中國媒體報導，習近平在新年賀詞中盤點中國的經濟社會發展，像是「十四五」圓滿收官、「十五五」蓄勢待發等等，而在回顧過去這一年的難忘事件時，習近平也談到隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、設立台灣光復紀念日，「凝聚起中華民族偉大復興的磅礡偉力」。而在港澳台部分，習近平則說「要堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！」回顧習近平近幾年的新年賀詞，去年是說「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」；2024年則是說「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」，基本上都是大同小異。值得注意的是，解放軍29日突然舉辦「正義使命－2025」圍台軍演，直到今日晚間才宣布結束，就在距離習近平發表新年賀詞前不久。