我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玉澤演（如圖）與徐玄（如圖）皆以《我奪走了公爵的初夜》獲得《KBS演技大賞》的優秀獎。（圖／YouTube@KBSdrama）

韓國頒獎典禮《KBS演技大賞》在今（31）日晚間舉行，今年依然有多部優秀作品與演員共同角逐獎項。而稍早，《我奪走了公爵的初夜》主演玉澤演、徐玄雙雙報喜，先後獲得「迷你劇部門男子優秀獎」、「迷你劇部門女子優秀獎」。玉澤演還在上台發布得獎感言時，大方告白即將於2026年春天結婚的未婚妻，叫出對方本名甜喊「我愛妳」。玉澤演稍早與李濬榮一同獲得「迷你劇部門男子優秀獎」，他在台上感謝《我奪走了公爵的初夜》劇組與女主角徐玄等人，還有家人、粉絲及2PM成員。最後玉澤演也不忘告白交往5年的圈外未婚妻，直接大方叫出對方名字，甜喊「我愛妳」，突然的放閃還公開未婚妻本名，讓大家都超驚喜。除了玉澤演外，《我奪走了公爵的初夜》女主角徐玄也與童星出身鄭知蘇，也奪下「迷你劇部門女子優秀獎」。徐玄在台上表示不敢相信自己得獎，「《我奪走了公爵的初夜》這部作品真的是我人生的一大轉機，是我非常感謝的作品」，並感謝所有劇組人員及粉絲，在提到澤演時，澤演還在台下狂比YA，展現兩人的好感情。《我奪走了公爵的初夜》是一部2025年播出的韓國古裝奇幻愛情喜劇，改編自人氣網路小說及漫畫。劇情講述現代女大學生穿越到自己看的小說中，成為小配角車善策（徐玄 飾），醉酒後與男主角李樊（玉澤演 飾）共度一夜，意外奪走對方初夜，進而展開爆笑追妻火葬場故事，搞笑劇情深受觀眾喜愛。而該劇除了男女主角分別獲得優秀獎外，也獲得了「最佳情侶獎」，證明了這部劇的高人氣。