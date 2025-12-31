我是廣告 請繼續往下閱讀

▲畢書盡（如圖）睽違10年再次登上台北跨年，表示今年不奢求奪收視冠軍，只要大家有看到這段表演就滿足了。（圖／記者葉政勳攝影）

畢書盡今晚獨家登上「臺北最High新年城－2026跨年晚會」演出，吸引許多粉絲到場支持，不過他唱到代表作〈勢在必行〉時一度小忘詞，引發網友熱議。對此，稍早畢書盡受訪時坦言有唸錯詞，對於演出發生失誤感到很自責，向觀眾道歉說：「不好意思！」〈勢在必行〉是畢書盡代表作之一，然而今晚演出時，他卻突然忘詞，引起網友討論。對此，畢書盡坦言以往都是合唱，很少自己唱這首歌，所以出現小失誤，他也自責向大家道歉。畢書盡表示，出門前老婆還特別叮嚀他別忘詞，沒想到還是發生了。畢書盡睽違10年再次登上台北跨年，透露：「2016還是2017年是收視冠軍。」今年不奢求奪收視冠軍，只要大家有看到這段表演就滿足了，感謝粉絲、家人們為他尖叫。而畢書盡的女兒今晚也守在電視機前觀看，透露：「現在在她的世界裡我是最帥的！」畢書盡當爸後成了女兒傻瓜，坦言還是會擔心她未來交男朋友，開玩笑說：「我是已經預備好棒球棍，希望不要欺負我女兒。」另外，根據統計，目前台北跨年活動現場人數約為8.2萬人。