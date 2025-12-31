我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國「水彈女神」權恩妃今（31）日登上高雄跨年，在場上火辣開唱，和男舞者貼臉親密互動讓全場嗨翻，不過權恩妃今晚穿著蛋糕裙，還有緊身紅色背心，不像過去大露性感身材，被許多網友說，「今天不合格！」權恩妃登場展現超強舞蹈、歌唱實力，即便一邊唱一邊跳，聲音還是超穩，加上具有魅力的台風，和男舞者不時有親密舞蹈動作，讓全場嗨炸。權恩妃熱情與粉絲打招呼，「大家好我是權恩妃！很高興見到你們，你們玩得開心嗎，你們要跟我一起玩嗎。」接著嗨唱歌曲〈beautiful night〉、〈Hello Stranger〉，還請觀眾把手機的燈打開，形成一片燈海。權恩妃透露，平時都是和朋友、家人一起跨年，但今年能在高雄與這麼多粉絲一起跨年，感到非常快樂，權恩妃也在現場秀台語，用台語說「新年快樂、吃飽沒」被全場大讚發音超標準。權恩妃也分享，這次來台灣準備停留3天，一抵達台灣就指名要喝珍珠奶茶、小籠湯包。