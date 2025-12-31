我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾奪下「全台最辣」、跨年收視之冠的安心亞（如圖），今晚身穿鑲鑽馬甲登台。（圖／記者林柏年攝影）

▲安心亞（如圖）連續唱跳13分半不間斷，不僅帶來自己的歌曲，也挑戰韓國女團Aespa的〈Whiplash〉、Black Pink〈Jump〉和G-Dragon〈Home Sweet Home〉3首hit songs。（圖／記者林柏年攝影）

曾奪下「全台最辣」、跨年收視之冠的女神安心亞，今（31）日晚間獨家空降「2026台北最High新年城」，大陣仗攜30位舞者登台，招牌歌曲〈呼呼〉一唱完，她轉身脫去外套，身穿超深V晶鑽貝殼馬甲的她，美胸呼之欲出，解放傲人身材曲線，讓現場10.9萬人看得熱血沸騰。安心亞連續唱跳13分半不間斷，不僅帶來自己的歌曲，也挑戰韓國女團Aespa的〈Whiplash〉、Black Pink〈Jump〉和G-Dragon〈Home Sweet Home〉3首hit songs。今年，安心亞身穿鑲鑽細肩帶馬甲，搭配黑色熱褲，傲人曲線讓人看了大噴鼻血。日前安心亞被酸民攻擊「40歲了還在呼呼」，她在2025最後一天以直球對決的方式，在台北跨年舞台上，送上搖滾版〈呼呼〉，有別於以往的嫵媚，風格酷帥讓人耳目一新。安心亞近期忙於電視劇《整形過後》和電影《陽光女子合唱團》的宣傳期，為了跨年舞台，她從月初開始準備，有空就進舞蹈教室練習，希望能達到舞蹈總監大目老師高標準的要求，她說：「除了和30位舞者的搭配要整齊一致，今年練最久的是要記韓文歌詞，尤其〈Whiplash〉還有英文、韓文穿插，常會亂掉，所以花了很多時間。」從彩排到正式演出都電力十足，不少人在台下跟著跳起來。