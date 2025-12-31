我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樋口愛（如圖）（圖／翻攝自新北市文化局YouTube）

新北跨年出包！日本歌后「樋口愛」今（31）日壓軸登上新北淡水跨年晚會八里左岸舞台，一襲紅裝氣質出場，清亮嗓音征服全場，怎料當她要發言時，主辦方竟沒有安排翻譯員，使得樋口愛自行用中文、英文、日文交錯說話，讓當場觀眾有些錯愕，就連直播前的網友也紛紛傻眼喊：「為什麼不安排翻譯人員？」、「太失禮了！」樋口愛來台登上新北跨年，原本宛如天使般氣質登場，讓全場歌迷眼睛為之一亮，怎料當她要發言時，現場竟沒有安排翻譯人員，讓語言不通的樋口愛只能用碎片式詞彙講話，甚至臨時加入簡單台語與觀眾互動，臨場反應備受粉絲盛讚！樋口愛的舞台意外不只這樣，當她演唱《進擊的巨人》神曲〈惡魔之子〉時，也被觀眾指出音響承載不足，高音段落失真、與伴奏不搭，引爆網友輿論不斷，「音響快被唱爆」、「實力完全被設備拖累」、「居然全程沒翻譯？在幹嘛？」