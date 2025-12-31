我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙雨凡（如圖）驚喜現身然竣舞台表演。（圖／YouTube@MBCkpop）

《MBC歌謠大祭典》在今（31）日晚間登場，多組藝人登台表演陪粉絲一起跨年。而近日人氣不斷上升的新人CORTIS當然也沒有缺席，除了有自己團體的表演外，成員趙雨凡還與BOYNEXTDOOR成員雲鶴一起登上師兄TXT成員然竣的舞台，大跳〈Talk to You〉，超帥氣的組合讓粉絲直呼不敢相信，狂喊「真的太幸福了」。TXT成員然竣今晚在台上獻唱solo歌曲〈Talk to You〉，還迎來最帥舞者雲鶴跟趙雨凡。只見3人在台上勁歌熱舞，趙雨凡不只眨眼放電，還吐舌撩粉絲，讓現場觀眾尖叫聲不斷，3人的超狂組合也火速引發高度討論。不只現場觀眾超激動，就連沒能到場的粉絲也都被迷暈，「我以為看錯，夢幻聯動！」、「今天太幸福了」、「真的帥死欸」等。除了表演精彩外，CORTIS今天的服裝造型也引發大讚，全員還一起cover了由馬丁參與作曲、趙雨凡編舞的TXT歌曲〈Deja Vu〉，讓粉絲都非常感動。《MBC歌謠大祭典》由珉豪、Annie、黃旼炫主持，當晚迎來華麗陣容，有aespa、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、IDID、ILLIT、ITZY、IVE、izna、KickFlip、KiiiKiii、LE SSERAFIM、LUCY、MEOVV、NCT DREAM、NCT WISH、NEXZ、NMIXX、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、YB、ZEROBASEONE、珉豪、BEATPELLA HOUSE、然竣、TOMORROW X TOGETHER、HANRORO，共33組。