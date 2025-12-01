我是廣告 請繼續往下閱讀

天后張惠妹（aMEI）跨年夜鎮守演唱會舞台，與滿場歌迷一同迎接2026年的到來！作為最會帶動氣氛的「妹神」，阿妹在跨年倒數時親自帶領全場粉絲齊聲吶喊倒數，當「Happy New Year」的歡呼聲響徹雲霄，現場氣氛瞬間沸騰至最高點。在等待現場音場的時候，阿妹送給歌迷的新年第一份大禮，是清唱的歌曲〈白米酒〉，等待一切就緒，妹神歸位，正式演唱她的招牌歌曲〈三天三夜〉，全場跳起來，聲量差點蓋過拿麥克風的張惠妹。隨著倒數結束，邁入2026年的第一秒，舞台燈光轉為熱情的紅色與橘色。阿妹不走傳統抒情路線，而是選擇以最接地氣、最能點燃派對的神曲〈三天三夜〉，熟悉的輕快節奏一下，阿妹高喊：「新年快樂！一起跳起來！」全場歌迷立刻拋開形象，跟著節奏瘋狂搖擺。唱完之後，字幕上打出「不可能就這樣吧？」、「確欸」、「阿妹，我們要回家辣」、「快『玉點』出現啦」，台下觀眾也狂喊「安可、安可」，在粉絲瘋狂的敲碗之下，燈光轉換成藍色，張惠妹重返舞台，她表示：「台東，你們的聲音在哪裡？新年快樂！新年快樂！」接著開唱高亢的〈站在高崗上〉。強勁的節拍搭配她穿透力十足的嗓音，讓台下粉絲陷入瘋狂，尖叫聲像是可以穿透中央山脈，傳到台灣西岸地區。唱完〈站在高崗上〉還不夠，張惠妹再為粉絲送上超嗨氣氛熱門金曲〈What’s Up〉，張惠妹的歌聲高亢又甜美，為粉絲開啟一個全新的2026年。唱完嗨歌之後，張惠妹表示，她想幫大家調節一下情緒，於是演唱她一直很想唱、但沒機會唱的歌〈請你告訴我〉，她也表示，這是一首和戀愛相關的歌曲，希望台下歌迷聽了甜甜的。接著又演唱了部落裡很經典的情歌〈沙灘戀情〉，張惠妹也要粉絲抬起頭，「看看那月亮，好美。」張惠妹也唱了方大同的〈特別的人〉，她表示，希望把這首歌送給她心中那個特別的人，也希望獻給觀眾心中那個特別的人。