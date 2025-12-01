我是廣告 請繼續往下閱讀

被誤認成台北101太尷尬！台北天空塔直接點燈提醒

▲台北天空塔指向的方位就能看到台北101。（圖／Threads@jogahuang0117）

▲今天是跨年夜，已連續兩年有民眾將台北塔（圖左）誤認為是台北101（圖右）。（圖／記者葉盛耀攝）

2026新年快樂！今（1）日全台灣在一片煙火聲中，迎接新的一年到來，台北101跨年煙火秀更是全台主場。由於去年發生大批民眾誤認「台北天空塔」是台北101的烏龍事件，因此2025年台北天空塔乾脆在外牆打出燈光，寫上「I’m not 101」並用箭頭標示101位置；這貼心又可愛的點燈提醒，讓上萬名網友笑翻。昨（31）日晚間，台北市信義區街頭擠入數十萬人潮，引頸期盼台北101煙火施放的瞬間。當晚就有現場民眾發現，鄰近的台北天空塔在外牆點燈打上「I’m not 101」，並貼心地用箭頭指向台北101的所在位置。此舉起因於去年跨年倒數時，曾有大批民眾拿著手機猛拍台北天空塔，結果倒數結束後卻沒見煙火施放，現場一片錯愕，成為2025年的第一樁「慘案」。事實上，台北三大高樓由高至低分別是台北101（508公尺）、台北天空塔（280公尺）、台北南山廣場（272公尺）；雖然外觀差距不小，但在夜色迷濛中確實有可能誤認。台北天空塔特別點燈提醒的畫面曝光後，立刻引發上萬名網友笑翻：「天空塔表示，再拍錯不能怪我了」、「官方也太可愛」、「笑瘋，超實用指示」、「天啊這個燈號顯示比之前測試時進步非常多欸，很時尚」、「101上面應該比照辦理，打出我才是101」、「台北天空塔真的很怕又被認錯，好可愛」、「台灣人真幽默，我是台北天空塔，他才是台北101啦，哈哈」。