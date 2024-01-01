我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Apink跟桃園粉絲跨年，多首曲目引爆全場沸騰。（圖／翻攝自TVBS）

韓國人氣女團Apink昨（31）日晚間壓軸登上「2026桃園ON AIR跨年晚會」，朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮亮麗登場，引爆Panda（粉絲名）高潮，絲毫不因主唱鄭恩地缺席而影響魅力，除了舞台演出備受矚目之外，尹普美上月18日宣布與音樂製作人Rado（宋周英）結婚，此訊後首度露面獻給桃園，她在台上羞喊：「決定和一直陪伴在我身邊的人共度未來！」掀起尖叫聲。Apink一登台氣勢驚人，〈I'm So Sick〉節奏響起，全場熱血沸騰，性感又甜美的舞姿，惹得台下觀眾嗨爆，曲畢，尹普美用中文分享雀躍心情，「可以跟台灣粉絲跨年非常開心，有這麼多粉絲來捧場非常開心，恭喜大家發大財！」粉絲給予熱情尖叫回應。熱鬧氣氛不停歇，Apink接連帶來〈Mr. Chu〉、〈Only one〉等經典曲目，不過她們見雨勢沒有變小，紛紛擔心起台下觀眾，尹普美慰問道：「我看你們好像有點累了，還好嗎？剛剛大家從彩排一直在等我們，希望結束之後大家可以喝點熱的，不要感冒！」值得一提的是，尹普美前年8月大方認愛男友Rado，到了上月18日，無預警以親筆手寫信宣布2人結婚喜訊，她在台上也提及此事，嬌羞地喊：「決定和一直陪伴在我身邊的人共度未來！」引爆全場歡呼，外界十分期待小倆口將在5月舉辦的婚禮，令人稱羨。