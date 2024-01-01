我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KARA今晚冒雨開唱，一連6首歌曲讓粉絲看了相當過癮。（圖／記者林柏年攝影）

▲粉絲們許願KARA 明年能來台灣開演唱會。（圖／記者林柏年攝影）

傳奇女團 KARA成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智睽違12年獨家受邀登上臺北跨年，一登台就讓粉絲激動不已，直播留言區掀起熱議。KARA一連帶來多首唱跳歌曲，儘管跨年夜台北天空下著大雨，但她們仍相當敬業，整齊劃一的動作，以及超強唱功讓人讚嘆不已，粉絲們紛紛表示：「看到KARA真的會想哭。」、「根本逼哭老韓粉」、「二代魂回來了」。KARA身穿全白色表演服，5人秀出美腿，並一連演唱〈Lupin〉、〈Mamma Mia〉、〈When I Move〉、〈Honey〉、〈Mister〉、〈STEP〉6首歌曲，其中唱到〈Honey〉時，掀起台下觀眾大合唱，經典歌曲帶領全場一秒回到與KARA的記憶時光，為現場氣氛掀起高潮。團員們也不忘與現場粉絲互動，用標準中文說道：「大家好我們是KARA。」全場則給予熱情回應。在倒數時刻，臺北市長蔣萬安攜手世界盃聖誕麵包大賽總冠軍臺灣隊與韓流女團KARA，與線上線下所有民眾共同倒數欣賞6分鐘台北101璀璨煙火，迎接新一年到來。未到現場的粉絲，透過直播觀看KARA的精彩演出，感動直呼：「太會唱了，不愧是二代女團啊！」、「太經典了，時代眼淚啊」、「能在台北跨年聽到〈Honey〉真的哭死」、「二代團真的沒在跟你開玩笑，直接開全麥」、「許願2026來開演唱會」。