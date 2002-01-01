我是廣告 請繼續往下閱讀

今天是阿根廷網壇傳奇納班迪安（David Nalbandian）的44歲生日。這位出生於1982年1月1日、來自阿根廷的前世界第三名好手，即便已在2013年高掛球拍，他那教科書等級的雙手反拍，至今仍被無數球迷與專業評論員反覆提起。納班迪安5歲開始接觸網球，少年時期便展現驚人天賦，曾奪下美國公開賽與溫布頓錦標賽青年組冠軍，被視為南美網壇未來的門面人物。他在2000年轉入職業後迅速崛起，2002年便於溫布頓網球錦標賽一路闖進決賽，最終拿下亞軍，震撼當時仍由歐洲與北美主導的男子網壇。整個職業生涯中，納班迪安共拿下 11座ATP單打冠軍，其中最具代表性的，莫過於 2005年年終大師杯（Tour Finals）冠軍。而在 2007年馬德里大師賽，他更寫下經典篇章——成為自1994年以來，第三位在同一賽事中連續擊敗世界排名前三選手而封王的球員。當年他接連擊退納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇（Novak Djokovic），並在決賽以1：6、6：3、6：3逆轉費德勒（Roger Federer），為自己的生涯留下最耀眼的一頁。談到球風，納班迪安是典型的全能型球員，擊球乾淨、節奏多變，擁有極高的戰術理解能力。他的招牌武器——雙手反拍直線球，長年被公認為史上最出色的雙手反拍之一，不僅能直接終結回合，也常迫使對手回出品質不佳的防守球。此外，他同時也是巡迴賽中最頂尖的接發球員之一，無論是深遠回球、反擊制勝，甚至突襲式的「chip-and-charge」，都展現其細膩的網球智慧。然而，正因為天賦過人，納班迪安的生涯也常被貼上「未竟全功」的標籤。早年他曾被視為費德勒最直接的競爭者之一，甚至在2002至2003年間對戰費德勒取得五連勝。不過，傷勢困擾、穩定度不足與心理層面的起伏，最終限制了他在大滿貫舞台上更進一步的可能性，也讓他成為許多人口中「最被低估、也最令人惋惜的天才之一」。退役後，納班迪安並未離開競技世界，他轉戰阿根廷與南美拉力賽事，並於2021年2月開始擔任 Miomir Kecmanović 的教練，持續以另一種形式傳承自己對競技的理解。44歲的今天，回顧納班迪安的生涯，他或許沒有大滿貫單打冠軍加身，但他所留下的技術高度與比賽美感，早已在網球歷史中佔有一席之地。對許多老球迷而言，那條反拍直線，仍是記憶中最優雅、也最致命的畫面之一。