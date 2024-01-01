我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌和機器人一起跳〈愛你〉，機器人準確地跳出她歌曲裡的舞步，驚艷全場。（圖／翻攝自微博＠湖南衛視跨年晚會）

甜心教主發威，連機器人都扛不住波糖衣砲彈！王心凌今年參與湖南衛視跨年晚會，一出場就閃瞎眾人，因為她那一身行走發光體的金色戰袍，還有她帶了120人的超大舞群，加上5台大型機器人當舞伴，看見AI運算系統的機器人也會撒嬌，讓粉絲讚嘆，就算是鐵漢也會融化。王心凌一口氣帶來〈第一次愛的人〉、〈心電心〉、〈Honey〉、〈愛你〉、〈彩虹的微笑〉六首回憶殺金曲串燒。讓觀眾噴飯又驚豔的是，當神曲〈愛你〉響起時，身旁那幾台原本看似硬邦邦的機器人，竟然跟著王心凌同步做出經典的「情話多說一點」翻腿舞步。除了機器人搶鏡，王心凌背後120位舞者也是視覺衝擊滿點。在層層堆疊的雷射與LED特效下，王心凌穩站C位，又甜又穩地Hold住全場。隨著跨年倒數結束，結合了童年回憶與機器人的精彩大秀，讓2026年的第一時間，充滿高濃度的多巴胺。值得一提的是，本月的最後一週，王心凌的《SUGAR HIGH》世界巡迴演唱會在走遍全球後，也將在1月23日、24日回到台北小巨蛋舉辦最終站。王心凌也預告，將準備專屬家鄉場的驚喜橋段，要讓全場粉絲High到最高點。