▲蕭亞軒傷癒回歸、重返舞台，並喊話繼續2年半前未完成的巡迴演唱會。（圖／翻攝自蕭亞軒微博）

▲蕭亞軒跨年舞台12分鐘全開麥，展現超強實力。（圖／翻攝自蕭亞軒微博）

睽違舞台2年半，蕭亞軒在2025年跨年夜正式回歸大型演出，她現身湖南衛視跨年演唱會，一口氣帶來長達12分鐘的唱跳表演，久違站上舞台的身影瞬間點燃全場氣氛，歷經重大傷勢與漫長復健，她選擇用實際行動向外界證明，屬於蕭亞軒的舞台魅力仍然在線，更在舞台上驚喜喊話：「演唱會見！」讓不少歌迷、粉絲都十分激動。這次跨年演出，蕭亞軒以全開麥形式，連續演唱多首代表作，包含《表白》、《突然想起你》、《遺失的心跳》以及壓軸的《愛的主打歌》，整段演出幾乎無空檔，節奏流暢且層次分明，搭配360度環繞的AR／XR科技舞台效果，讓視覺與音樂同步堆疊，現場氣氛一波波推向高點，也讓觀眾再次見識她對舞台節奏的高度掌控力。外界也注意到，蕭亞軒在舞蹈編排上刻意調整，表演中以手勢舞與定點動作為主，減少高強度移動，事實上她在2022年因髖骨關節骨折，緊急中止原定的世界巡迴演唱會，之後進入長達2年半的休養期，至今仍在逐步恢復體能，不過即便身體尚未回到巔峰，她在舞台上的眼神、台風與穩定度，仍展現出天后等級的存在感。演出尾聲，蕭亞軒特別向鏡頭與現場觀眾揮手致意，並拋出一句讓粉絲瞬間沸騰的關鍵訊息：「演唱會見！」簡短卻明確的喊話，被外界解讀為她已準備好逐步回歸大型個唱舞台，這句話不僅是對歌迷的承諾，也被視為她正式重啟演藝計畫的重要訊號，為未來動向留下高度想像空間。蕭亞軒的演出播出後，社群平台湧入大量討論，無論是台灣或中國網友，多半給予她正面回饋，有人直言：「舞感還在，氣場更穩」、「不用跳滿也能撐住全場」，也有粉絲感性表示，能再次看到她站上跨年舞台，本身就已經是一種感動。