▲「大安森林公園一邊哭一邊跨年」邁入第3年，2025曾邀請《愛情萬歲》導演蔡明亮、李康生、楊貴媚到場重溫經典，超過千人響應。（圖／國家影視聽中心提供）

楊貴媚雨中哽咽 沒人離場成最大感動

蔡明亮揭露父子彩蛋 全場情緒潰堤

2026年第一天，台北的大安森林公園出現一幕感動畫面，由國家影視聽中心策劃的《愛情萬歲》電影放映活動，在細雨不斷的夜晚吸引近千名影迷到場一邊哭一邊跨年，即使雨勢明顯，現場觀眾仍穿著雨衣、撐著傘緊密聚集，沒有提前離席的跡象，讓主創團隊之一的楊貴媚深受感動，直言：「雨這麼大都沒人走！」也讓這場跨年活動被形容為最安靜卻最動人的倒數時刻。昨（31）日晚間，導演蔡明亮，以及主演楊貴媚、李康生驚喜現身，與觀眾一同欣賞電影《愛情萬歲》的4K數位修復版本，畫面清晰度大幅提升，讓演員本人都忍不住笑說，連年輕時的臉部細節都被完整保存，影像品質的躍進，讓這部原本就充滿情緒張力的作品，在戶外大銀幕上呈現出全新層次。站在台前致詞時，楊貴媚難掩情緒，坦言原本擔心惡劣天氣會影響觀眾意願，但她回頭望向人群時發現，幾乎沒有人中途離開，讓她當場紅了眼眶，她感性表示：「今年再度回到這個場地，心境已和去年不同，比起歡笑，更多的是對平安相聚的珍惜。」同時她也直言能在新年之初和大家一起坐在這裡，本身就是一件值得感謝的事。在跨年倒數前，蔡明亮分享了一段鮮少被提及的幕後故事，他指出《愛情萬歲》片尾畫面中出現的一名長者，其實是李康生的父親，早已離世多年，對他而言每年重看這個畫面，彷彿能再次與故人相見，也感謝這位父親當年將兒子交到他手中，一起走過漫長的電影歲月。這段話讓台上台下同時陷入沉默，不少觀眾忍不住拭淚。除了《愛情萬歲》，活動也放映多部台灣影史重要作品，讓跨年夜不再只是煙火與喧鬧，而是一場集體情緒的釋放，當電影中長達數分鐘的哭戲在銀幕上展開，現場近千名觀眾彷彿同步被牽動情緒，在雨聲、電影與倒數聲中迎接新年。