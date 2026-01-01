我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然歲月不饒人，當年馬英九還被叫做「小馬哥」時，確實是師奶殺手，例如1998年挑戰陳水扁的台北市長那一役，馬英九的選舉行程就是穿著短褲慢跑的畫面，風靡了台北街頭，打敗了陳水扁。馬英九也只是穿一條短褲露出長腿而已，徹底敗給了黃國昌自比消防隊員的大尺度最新照片，過去馬英九總被人批評是「自我感覺良好」，兩相比較，黃國昌的自我感覺良好指數，更是遙遙領先馬英九。坦白說，一個人自我感覺良好，這是他的心理素質表現，但還是忍不住想起媒體曾經報導過一篇專業新聞：在2010年2 月的《神經影像》期刊中，美國奧斯汀大學心理學助理教授比爾和研究生修斯共同發表了一篇研究報告：容易自我陶醉的腦袋與此人的大腦額葉活動度，有密切的關聯性。研究中，他們請20 位受測者比較自己與同儕在正面特質和負面特質上的差異，以核磁共振攝影（MRI）測試這些受試者的腦袋。發現回答自認比同儕擁有更多正面特質的受試者，其大腦的前額腦區底部（OFC）及大腦背側前扣帶迴（dACC）兩個區域都較少被用到。這份研究指出：會對自己的看法不切實際、過度樂觀的人，通常在提出看法之前，思考的時間比較短，腦部動用的心智資源較少。動用心智資源比較少？難怪往往自我陶醉且不能知所進退。正因為如此，我不但舉雙手還要舉雙腳贊成：唯一支持黃國昌參選新北市市長因！請黃國昌一定要堅持到底，撐到2026年底開票的那一夜。國際政壇上，英國前首相邱吉爾曾經有句名言：「酒店關門，我就走！」格調瀟灑和高雅。卻往往有一種人，酒店說要關門了，鐵門都已經拉下來了，還賴在吧檯高唱我沒醉，死賴著不走，這種人最讓人受不了，只好群策群力，用最無情的事實讓他認清自己只是自我感覺良好。最近又想起了宋楚瑜，那一年他也是堅持要參選台北市市長，姿態拉了好高，連對岸的中南海都誤判宋楚瑜可能餘威猶在。開票那一夜，宋楚瑜只得到五萬多票，連競爭對手的小指頭都比不過，從此之後，宋楚瑜被許多評論譏為「成事已不足，敗事更無餘」，甚至在政論節目上，許多人都譏諷宋楚瑜「還可以選里長」！就是這個原因，筆者堅定地認為不要搓圓仔湯，一定要保障黃國昌參選新北市市長的雄心壯志，期許黃國昌堅持到底，等到2026年11月底開票的那一夜！事實上，講到黃國昌就想起宋楚瑜，是對宋楚瑜很不公平的對比，向宋楚瑜及其支持者先致個歉。畢竟宋楚瑜參選唯一一屆的台灣省長選舉大獲全勝，2000年也差一點拿下政權，而宋楚瑜的行政能力更是讓許多人讚許，只不過是宋楚瑜沒有邱吉爾的睿智與瀟灑，酒店關門還不走，賠掉他一生的幹練長才好名聲。黃國昌呢？參選績效難以讓人稱許、行政歷練連劉和然都比不上、而且已經在立委任期的倒數計時，還有狗仔隊爭議的司法案件正在收網，他卻還在惺惺作態，這是看不起台灣選民的智商，也羞辱到了被拿來相比較的宋楚瑜！在我的眼中，黃國昌連宋楚瑜的小指頭都比不過，而他的張狂，只會讓人想起日本媒體所說的「政治狼人」。「政治狼人」是來自日本的一個媒體語言：他們都怕寂寞，總是要在政治森林裡獵食，他們更耽於權謀與權術中，永遠在玩著別人，靠著「玩別人」在壯大著自己。在華文的世界裡，類似的用法就是「中山狼」！《中山狼》係根據是明代馬中錫的小說《中山狼傳》改編而成，寫趙簡子獵殺中山狼，東郭先生救出中箭的中山狼。中山狼脫險後，忘恩負義，反欲吃掉東郭先生。這個典故經過曹雪芹（或是「無名氏」等60名疑是續著人物）在《紅樓夢》中寫下「子係中山狼，得志便猖狂」成了眾所周知的成語，比喻的是小人一旦得志，便會猖狂如虎似狼。看起來，這種人物就算是去選里長失利的話，面對2028年、2032年，甚至2036年‧‧‧顯然也無法甘於寂寞！只有套用邱吉爾的這一句老話，才能形容這樣一群人：「怎麼會這樣的不乾不脆，酒店早打烊，鐵門也拉下，卻還在哪兒留戀徘徊，賴著不走？」大嘆三聲。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com