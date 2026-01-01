我是廣告 請繼續往下閱讀

出身中國、已歸化日籍的日本參議員石平，以其堅定的反共立場聞名，先前就曾被中國官方狠批為大漢奸，近日他在社群平台上透露將訪問台灣，證明台灣是獨立國家的消息，此言一出，再遭中國外交部狠批「敗類」。根據中國外交部官網，昨（2025年12月31日）在例行記者會上，有日媒記者提問石平的訪台計畫，宣稱他本人被中國禁止入境，如果能夠進入台灣，將證明台灣是與中國無關的「獨立國家」，對此中國有何評論？中國外交部發言人林劍的回覆則簡單明瞭，一句：「這種敗類的醜惡言行，不值一評」便結束。公開資訊顯示，石平1962年生於中國四川成都，畢業於北京大學哲學系，1988年赴日本留學，因為支持八九民主運動、被中國當局封殺，後於2007年取得日本國籍，是日本著名的政治評論家；去年夏天接受維新會提名，競選參議員並當選，成為了第一個中國出身的日本籍國會議員。中國外交部已於2025年9月宣布對石平採取反制，包括凍結其在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。