昨（31）日下午，雙北地區知名麻油雞連鎖品牌「莊家班麻油雞」，接連有多家分店遭不明人士惡意將砂糖、芥末粉倒入湯鍋，導致餐點全數報廢。短短數小時內，共有雙北10間分店受害。警方循線追查，已陸續逮捕3名嫌犯，並不排除案件背後涉及糾紛，朝毀損、恐嚇方向擴大偵辦。莊家班在雙北有多間連鎖店，其旗下蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店在跨年夜的傍晚突然被闖入，3嫌分頭行動，趁店員不注意時在湯鍋內傾倒砂糖和芥末等異物，並於犯案後立刻逃逸。雙北市警察局分別獲報後，立即組成專案小組共享情資，並報請臺灣新北地方檢察署宏股檢察官顏韻庭指揮偵辦，淡水警方逮捕謝男和江男，中和警方則在北市逮捕李男，在3小時拘提涉案3嫌到案。3人到案後供詞不一，對涉案內容避重就輕，警方調查後發現他們事前分工預謀劃，以突襲方式投放不明物品，致店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯，影響民生甚鉅，於1日先依恐嚇危害公安、毀損等罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦。據悉，初步懷疑麻油雞店其中一名股東，疑似在外與桃園地區黑幫「正義會」有賭債或其他債務糾紛，才會引發後續連鎖報復行為，但目前警方仍在進一步調查釐清；目前警方先依恐嚇危害公安、毀損等罪，將3人移送新北地方檢察署偵辦，後續將擴大溯源追查幕後有無其他共犯或指使者。新北市刑警大隊表示，為維護市民生命財產安全、新北市警察局有信心也有能力，在檢方指揮下對犯罪不法份子即時嚴懲痛擊，以保護市民大眾享有安居樂業之生活環境。