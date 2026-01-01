新的一年開始，不少人會為家裡除舊布新，根據日本媒體《LASISA》報導，家中其實有很多日用品的使用期限很短，如果繼續用，可能會變成細菌大本營！他們也整理出7樣壽命比你想像中短的日用品，像是洗碗海綿（菜瓜布）、牙刷，用1個月就應該丟掉換新！
1、洗碗海綿：使用壽命2周到1個月
廚房經常使用的洗碗海綿（菜瓜布），使用壽命其實只有2周到1個月，很多人可能會以為洗碗海綿看起來沒有很髒，就繼續使用，但經常吸收水分、暗藏食物殘渣的海綿，很容易滋生細菌，變成細菌大本營，就算使用除菌清潔劑也沒什麼用，最好不要使用超過1個月。
2、牙刷：使用壽命1個月
很多人會等到牙刷刷毛整個翻開來，才會更換牙刷，但其實每個月換1次牙刷比較好，就算牙刷外觀看起來很正常，但牙刷刷毛彈性早就下降，清潔力可能會減少4成以上，加上長期潮濕的原因，刷頭底部可能會成為細菌溫床。
3、塑膠保鮮盒：使用壽命半年到1年
用來保存食物的保鮮盒，許多民眾會用好幾年、直到壞了才會換，但塑膠保鮮盒材質軟，在清潔的過程中，菜瓜布會在保鮮盒中留下細小刮痕，這些細縫、刮痕都是細菌和黴菌的藏身處。如果塑膠保鮮盒有異味、洗不乾淨的感覺，或是表面變得粗糙，就應該更換。
4、補充瓶：使用壽命半年到1年
現在很多人講求環保，會使用清潔劑、沐浴用品的補充瓶，但如果每次補充的時候，沒有徹底清洗和乾燥，內部就很容易滋生細菌。加上塑膠老化之後，細菌更容易附著，有很多廠商也建議，補充過3到6次或使用半年到1年就要更換。
5、浴巾：使用壽命約1年
洗澡時使用的浴巾可不能用到破掉才更換，按照清洗次數來看，大約洗了30次後，浴巾吸水力就會明顯下降，浴巾纖維深處還會累積細菌，如果聞到浴巾有抹布的味道，代表浴巾已經被細菌攻占，每次擦身體都是把細菌擦到身上，應該馬上丟棄更換。
6.枕頭：使用壽命1年到3年
枕頭其實很容易被忽略應該要換，就算枕頭套有經常清洗，但枕頭還是會吸滿汗水、皮脂和頭皮屑，變成塵蟎的天堂，過去也有說法指出，使用多年的枕頭如果重量增加，有部分是塵蟎屍體和排泄物，如果枕頭已經塌陷、變形或變黃、使用多年，就應該更換。
7、化妝海綿、粉撲：髒了就該換
有許多人懶得清洗化妝使用的海綿、粉撲，等到整塊粉撲都變成粉底顏色才丟棄，但其實這是細菌大本營！因為皮膚上的皮脂跟粉底混合之後，很容易滋生細菌，如果再把充滿細菌的粉撲往臉上拍，就會像把細菌培養皿拍上臉，造成皮膚問題，建議勤清洗或改用拋棄式產品。
資料來源：LASISA
