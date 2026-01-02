我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Asa（下排左1）、Rora（上排右1）在選秀時期差點遭到淘汰。（圖／IG@babymonster_ygofficial）

▲聲量最大的Ahyeon在出道前夕突然宣布休息，不參加出道計畫。（圖／IG@babymonster_ygofficial）

▲Rami因為氣胸暫停演藝活動，專心治療中。（圖／IG＠ babymonster_ygofficial）

韓國女團BABYMONSTER將於今（2）日起在台北小巨蛋一連開唱2天，出道即將邁入第三年的她們，靠著七人七色的超強實力擁有超高人氣，不過BABYMONSTER最初計劃是5人團體，但在出道戰時YG社長捨不得成員被淘汰，臨時將團員增加成7人，沒想到在出道前夕，聲勢最大的成員Ahyeon卻宣布不跟著出道，一波三折的出道路讓粉絲超心疼。成員在出道前曾經參加公司內部的選秀節目《Last Evaluation》，當時節目預計從出道組中選5名女孩作為BABYMONSTER出道，預計淘汰兩個女孩，而這兩位預計被淘汰的成員就是日本籍的Asa、韓國籍Rora。而Asa在團體中定位是RAPPER，來自日本的她不僅可以自己創作，饒舌時的咬字發音也非常標準，不過YG社長認為她太特別了，就這樣作為女團出道太可惜，因此想將Asa放在接下來推出的日本國際女團中出道；Rora的定位是主唱，她擁有獨特嗓音，充滿厚度的聲音讓她在月末評價時總是獲得好成績，不過因為年紀太小，因此社長希望她可以再練習一下，然後到接下來推出的女團裡當主唱。Rora、Asa被淘汰看似已成定局，不過YG社長卻在選秀節目的最後一集中突然改口，「兩位將作為『粉絲選擇』加入團體。」雖然聽起來是非常合理的理由，但其實粉絲從頭到尾都「沒有投票權！」因此最後將淘汰成員找回團體，也讓許多粉絲笑說「明明就是老闆捨不得」，而最後BABYMONSTER確定由Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora、Chiquita七位女孩出道。就這樣日子到了2023年的出道夜前夕，團體中聲量最高的成員Ahyeon卻突然宣布「因為身體問題，無法跟成員一起出道」，許多粉絲感到失望，認為少了Ahyeon團體就不夠完整，這也使得BABYMONSTER剛出道的半年間沒能好好吸粉，也承受了許多流言蜚語。幸好在2024年3月，YG宣布Ahyeon合流團體，並且同時推出首張迷你專輯《BABYMONS7ER》，這次回歸被認為是BABYMONSTER正式出道，之前都只是預熱是水溫。想不到Ahyeon回歸團體不久，Rami在2025年中宣布因為氣胸問題需要暫停活動，也取消了接下來所有行程，因此BABYMONSTER再次回到6人體制活動。雖然Rami無法跟著成員在2026年初來到台灣跟粉絲一起過新年，不過其他6位成員會帶著Rami的意志前來，並且為台灣的粉絲帶來最精彩的舞台！