我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳大天（右）今宣布與劉樸（左）宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自陳大天IG）

陳大天元旦宣布結婚！認跟閃兵有關

▲陳大天閃兵一案重創演藝事業。（圖／記者陳柏年攝）

陳大天：劉樸沒懷孕！婚宴進度也曝光

元旦夫妻檔+1！藝人陳大天與劉樸今（1）日於社群IG宣布結婚，原來上月29日已至戶政事務所登記，2人正式升格新身分，《NOWNEWS今日新聞》記者關心陳大天方面，他透過經紀人坦承加速結婚的動機，與今年被爆出閃兵案件有關，「在這個時間點公證，是想告訴自己要更成熟地承擔起責任」，陳大天也透露劉樸目前沒有懷孕，婚宴如果有進一步的計劃，會再跟外界分享。陳大天表示，上月29日求婚剛好滿一週年，與劉樸有共識在迎接新年之前完成公證，是一個很有意義的標記，「比起刻意安排，更像是剛好在一個對的時間點，想給彼此一個確定的承諾。」陳大天結了婚後，心情沒有特別雀躍，反倒是帶著沉靜的省思看待，「過去這一年，我因為自己的一些選擇和閃兵的事給社會帶來不良的影響，對我來說那是一個必須深刻反省的教訓。」陳大天不避諱面對過去閃兵錯誤，也明白自己仍待進步，「現在的我，比起追求聚光燈，更希望能穩紮穩打地走好每一步，無論是生活還是未來的演藝工作，都會以更負責的態度去面對。」至於婚宴進度？陳大天認為現階段先把當下的每一天過好，如果有進一步的計劃，會再跟外界分享，並強調劉樸目前沒有懷孕，「如果有好消息一定跟大家報喜！現在很享受新婚的狀態。」陳大天2024年在國家戲劇院後台，向交往4年的女友劉樸求婚，2人原本預計去年8月結婚，不過陳大天卻爆出閃兵風波，當時劉樸表示，自行安排飛去加拿大短期遊學，婚事才因此暫緩至今。