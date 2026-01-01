2026 年正式到來！農曆大掃除也不遠了，不少人紛紛開始搜尋高效清掃法。日系品牌 MUJI 無印良品近日公布最新年度銷售排行榜，除了熱賣多年的懶骨頭沙發依舊穩坐高位，生活用品類殺出一匹超強黑馬，這款被推爆的「無印良品清潔神器」雖然在官方榜單中僅排第 6 名，卻憑藉免洗劑、除垢力強等優點，創下年銷突破 10 萬包的驚人戰績，成為「無印良品 必買 2026」清單中的最強首選。
📍本篇報導重點摘要
• 黑馬崛起：MUJI 掃除用去污紙巾免清潔劑即可除垢，年銷突破 10 萬包。
• 榜單霸主：懶骨頭沙發蟬聯家具類冠軍，隨身風扇與透明水壺分居生活類前二。
• 市場趨勢：台隆手創館年度冠軍同樣由「酒精擦濕巾」奪下，顯示便利清潔是主流。
水垢、油漬剋星！「MUJI 去污紙巾」為何瘋傳？
在最新公布的「無印良品 2025 熱銷」榜單中，生活用品類第 6 名的「MUJI 掃除用去污紙巾」引發全台瘋搶。這款售價僅 69 元的神物，不含研磨劑，而是利用聚丙烯材質的「粗硬紋理」物理性抓取髒污，只需用水浸濕即可使用。
許多網友在社群平台分享使用心得，指出這款紙巾拿來擦拭淋浴間玻璃的水垢效果「非常驚人」，對於廚房瓦斯爐噴濺的焦垢、油漬也能輕鬆抹除。因具備「免清潔劑」與「隨擦即丟」的特性，不僅被封為「無印良品清潔神器」，更是許多家庭主婦在 2026 年大掃除中的必備利器。
2025 無印良品熱銷清單（生活用品、家具收納全收錄）
透過清單整理，可以看出台灣消費者在 無印良品 2025 熱銷 商品的選擇上，更偏好「機能性」與「簡約設計」。
【生活用品類 Top 9】
【家具收納類 Top 5：收納控的夢幻清單】
台隆手創館年度熱銷榜：清潔衛生與健康舒眠
除了 MUJI 去污紙巾 之外，連鎖通路台隆手創館（HANDS）的 2025 榜單也同步顯示「高效率清潔」是台灣人的心頭好。台隆家居類冠軍由銷量破 2 萬組的「酒精擦濕巾」奪下，顯見消費者對便利清潔產品的依賴度極高。
【台隆手創館 2025 年度熱銷實力榜】
總結：2026 採購新趨勢
綜合 2025 年兩大通路排行，可以發現「快速、便利、高 CP 值」是目前的消費主軸。不論是排名第 6 的 MUJI 掃除用去污紙巾 還是台隆的酒精濕巾，都在掃除季中展現強勁實力。如果您正準備擬定 2026 大掃除計畫，這份「無印良品 必買 2026 清單」絕對是讓您清掃效率翻倍的最佳指南！趁著 2026 開年補貨潮，趕緊去門市搶購，以免斷貨！
資料來源：無印良品、台隆手創館
【生活用品類 Top 9】
|排名
|商品名稱
|特點分析
|建議售價
|1
|無水香氛機
|免加水擴香，懶人香氛首選
|$1790
|2
|鋁製洗滌用衣架
|輕巧耐用，不佔空間
|$99
|3
|充電式隨身風扇
|台灣夏季必備，銷量常勝軍
|$349
|4
|防蟎厚手棉被
|適合過敏族群，再生材質環保
|$3590
|5
|鋁製衣架(褲/裙用)
|收納整齊的秘密武器
|$139
|6
|掃除用去污紙巾
|水垢、油漬剋星，年銷10萬包
|$69
|7
|再生聚丙烯衣架
|10入組超划算，租屋族最愛
|$119
|8
|棉天竺床包
|像T恤一樣好睡，回購率高
|$790
|9
|暖纖毛厚手毛毯
|冬季禦寒神物
|$1290
|排名
|商品名稱
|特點分析
|建議售價
|1
|PP 衣裝盒 (橫式/深型)
|規格統一好堆疊，收納界永遠的王者
|$1898 (2入)
|2
|懶骨頭沙發 (本體)
|「坐下就變廢人」，極致舒適感
|$3900
|3
|PP 收納盒 (深型)
|半透明抽屜，輕鬆找物兼具隱私
|$1298 (2入)
|4
|PP 附輪收納箱 (4層)
|附輪靈活移動，窄空間利用大師
|$1099
|5
|PP 櫥箱 (大)
|深度驚人，大容量衣物收納首選
|$1298 (2入)
除了 MUJI 去污紙巾 之外，連鎖通路台隆手創館（HANDS）的 2025 榜單也同步顯示「高效率清潔」是台灣人的心頭好。台隆家居類冠軍由銷量破 2 萬組的「酒精擦濕巾」奪下，顯見消費者對便利清潔產品的依賴度極高。
【台隆手創館 2025 年度熱銷實力榜】
|類別/排名
|商品名稱
|特點分析
|市值參考/優惠
|家居冠軍
|立得清酒精擦濕巾
|食品級酒精，年銷破 2 萬組
|售價 $65
|口腔衛生
|Ora2 me 微觸感牙刷
|超軟毛、小刷頭，日系上班族最愛
|售價 $99
|清潔黑馬
|極白潔鞋慕斯
|免水洗去污，小白鞋控必備神物
|售價 $380
|美妝首選
|AURA 雅鄔樂光彩護汝髮
|感光上色遮白髮，回購率美妝第一
|售價 $1680
|健康黑馬
|伴佳家石墨烯 3D 眼罩
|新一代立得體設計，年銷破 2,000 組
|售價 $299
綜合 2025 年兩大通路排行，可以發現「快速、便利、高 CP 值」是目前的消費主軸。不論是排名第 6 的 MUJI 掃除用去污紙巾 還是台隆的酒精濕巾，都在掃除季中展現強勁實力。如果您正準備擬定 2026 大掃除計畫，這份「無印良品 必買 2026 清單」絕對是讓您清掃效率翻倍的最佳指南！趁著 2026 開年補貨潮，趕緊去門市搶購，以免斷貨！
資料來源：無印良品、台隆手創館