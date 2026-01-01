2026 年正式到來！農曆大掃除也不遠了，不少人紛紛開始搜尋高效清掃法。日系品牌 MUJI 無印良品近日公布最新年度銷售排行榜，除了熱賣多年的懶骨頭沙發依舊穩坐高位，生活用品類殺出一匹超強黑馬，這款被推爆的「無印良品清潔神器」雖然在官方榜單中僅排第 6 名，卻憑藉免洗劑、除垢力強等優點，創下年銷突破 10 萬包的驚人戰績，成為「無印良品 必買 2026」清單中的最強首選。

📍本篇報導重點摘要
  •  黑馬崛起：MUJI 掃除用去污紙巾免清潔劑即可除垢，年銷突破 10 萬包。
  •  榜單霸主：懶骨頭沙發蟬聯家具類冠軍，隨身風扇與透明水壺分居生活類前二。
  •  市場趨勢：台隆手創館年度冠軍同樣由「酒精擦濕巾」奪下，顯示便利清潔是主流。

▲立得清酒精擦濕巾在台隆手創管創下年度銷量破2萬組成績，顯示「便利清潔」是 年度居家清潔的核心趨勢。（圖／台隆手創館提供 shopping.hands.com.tw）
水垢、油漬剋星！「MUJI 去污紙巾」為何瘋傳？

在最新公布的「無印良品 2025 熱銷」榜單中，生活用品類第 6 名的「MUJI 掃除用去污紙巾」引發全台瘋搶。這款售價僅 69 元的神物，不含研磨劑，而是利用聚丙烯材質的「粗硬紋理」物理性抓取髒污，只需用水浸濕即可使用

許多網友在社群平台分享使用心得，指出這款紙巾拿來擦拭淋浴間玻璃的水垢效果「非常驚人」，對於廚房瓦斯爐噴濺的焦垢、油漬也能輕鬆抹除。因具備「免清潔劑」與「隨擦即丟」的特性，不僅被封為「無印良品清潔神器」，更是許多家庭主婦在 2026 年大掃除中的必備利器

2025 無印良品熱銷清單（生活用品、家具收納全收錄）

透過清單整理，可以看出台灣消費者在 無印良品 2025 熱銷 商品的選擇上，更偏好「機能性」與「簡約設計」。

【生活用品類 Top 9】

排名 商品名稱 特點分析 建議售價
1 無水香氛機 免加水擴香，懶人香氛首選 $1790
2 鋁製洗滌用衣架 輕巧耐用，不佔空間 $99
3 充電式隨身風扇 台灣夏季必備，銷量常勝軍 $349
4 防蟎厚手棉被 適合過敏族群，再生材質環保 $3590
5 鋁製衣架(褲/裙用) 收納整齊的秘密武器 $139
6 掃除用去污紙巾 水垢、油漬剋星，年銷10萬包 $69
7 再生聚丙烯衣架 10入組超划算，租屋族最愛 $119
8 棉天竺床包 像T恤一樣好睡，回購率高 $790
9 暖纖毛厚手毛毯 冬季禦寒神物 $1290
▲無水香氛機（圖）是無印良品2025生活用品類銷售冠軍。（圖／MUJI官網 shop.muji.tw/）
【家具收納類 Top 5：收納控的夢幻清單】

排名 商品名稱 特點分析 建議售價
1 PP 衣裝盒 (橫式/深型) 規格統一好堆疊，收納界永遠的王者 $1898 (2入)
2 懶骨頭沙發 (本體) 「坐下就變廢人」，極致舒適感 $3900
3 PP 收納盒 (深型) 半透明抽屜，輕鬆找物兼具隱私 $1298 (2入)
4 PP 附輪收納箱 (4層) 附輪靈活移動，窄空間利用大師 $1099
5 PP 櫥箱 (大) 深度驚人，大容量衣物收納首選 $1298 (2入)
▲PP衣裝盒（右）、懶骨頭沙發（左）是無印良品2025家具收納類銷售冠亞軍。（圖／MUJI官網 shop.muji.tw/）
台隆手創館年度熱銷榜：清潔衛生與健康舒眠

除了 MUJI 去污紙巾 之外，連鎖通路台隆手創館（HANDS）的 2025 榜單也同步顯示「高效率清潔」是台灣人的心頭好。台隆家居類冠軍由銷量破 2 萬組的「酒精擦濕巾」奪下，顯見消費者對便利清潔產品的依賴度極高。

【台隆手創館 2025 年度熱銷實力榜】

類別/排名 商品名稱 特點分析 市值參考/優惠
家居冠軍 立得清酒精擦濕巾 食品級酒精，年銷破 2 萬組 售價 $65
口腔衛生 Ora2 me 微觸感牙刷 超軟毛、小刷頭，日系上班族最愛 售價 $99
清潔黑馬 極白潔鞋慕斯 免水洗去污，小白鞋控必備神物 售價 $380
美妝首選 AURA 雅鄔樂光彩護汝髮 感光上色遮白髮，回購率美妝第一 售價 $1680
健康黑馬 伴佳家石墨烯 3D 眼罩 新一代立得體設計，年銷破 2,000 組 售價 $299
▲Ora2 me 微觸感牙刷（左）是台隆手創館口腔衛生銷售冠軍商品；極白潔鞋慕斯（右）則是熱銷清潔商品。（圖／台隆手創館提供shopping.hands.com.tw）
總結：2026 採購新趨勢

綜合 2025 年兩大通路排行，可以發現「快速、便利、高 CP 值」是目前的消費主軸。不論是排名第 6 的 MUJI 掃除用去污紙巾 還是台隆的酒精濕巾，都在掃除季中展現強勁實力。如果您正準備擬定 2026 大掃除計畫，這份「無印良品 必買 2026 清單」絕對是讓您清掃效率翻倍的最佳指南！趁著 2026 開年補貨潮，趕緊去門市搶購，以免斷貨！

資料來源：無印良品台隆手創館

