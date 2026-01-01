我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台八女神許鈞鈞曬出結婚照，在元旦當天宣布自己成為人妻。（圖／翻攝自許鈞鈞IG@fish007_011）

2026年元旦剛過不久，演藝圈便迎來一顆甜蜜震撼彈，以八點檔作品累積高人氣的女星許鈞鈞，選在今（1）日凌晨透過社群平台親自宣布結婚喜訊，突如其來的消息讓不少粉絲又驚又喜，她一連曬出一張婚服照片，畫面中緊緊熊抱另一半，洋溢幸福氛圍，也正式向外界宣告人生邁入全新階段。許鈞鈞過去以《戲說台灣》、《願望》等作品深植觀眾心中，憑藉自然演技與親切形象，被封為「台八女神」，這回她不走鋪陳路線，直接公開人生大事，坦言從2026年開始自己不再只是單一身分，而是成為某個人的妻子，貼文曝光後圈內好友與粉絲紛紛湧入留言區送上祝福，也讓她的新年第一天瞬間登上話題焦點。在婚訊貼文中，許鈞鈞也罕見細膩回顧自己的成長歷程，她感性提到這些年來，不論是在舞台上、鏡頭前，或是在人生的低潮與學習中，始終有一群人陪著她走過。正是這些陪伴與支持，讓她在跌跌撞撞之中學會如何愛人，也學會如何被愛，最終在合適的時間點，遇見願意攜手共度人生的對象。談到為何選擇步入婚姻，許鈞鈞強調這並非一時衝動，而是一種長時間累積而來的安定感，她形容這段關係不追求表面上的完美，而是在每個關鍵時刻都能感受到踏實與信任，因此才選擇牽起對方的手，這番文字也被網友解讀為成熟階段的愛情觀，不轟轟烈烈，卻充滿力量。面對「人妻」新身分，許鈞鈞也特別向外界喊話，強調家庭與事業並非對立選項，她表示未來雖多了一個角色，但對表演的熱情與初心不會改變，仍會把溫柔留給世界，把熱愛留給夢想，她也期盼所有祝福都能化成光，陪伴她與另一半，一起走向接下來的人生旅程。