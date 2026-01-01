我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱西格里芬（如圖）表示23歲的年輕小男友讓她知道自己在65歲還能夠談戀愛，還會為人心動。（圖／美聯社／達志影像）

全球各地都有人在關注「元旦情侶」話題，正當日本女神長澤雅美與導演福永壯志的婚訊讓粉絲詫異，好萊塢D咖女諧星凱西格里芬自爆戀上23歲年輕小男生，她已經65歲，這是一段世人眼中的「祖孫戀」，不少觀眾受到驚嚇，她卻表示：「我從這段感情知道，原來在我這個歲數，我還能夠戀愛。」凱西格里芬曾經做過一個名為《我的D咖生活》真人秀節目，很坦然面對自己從來不是所謂的好萊塢大咖這回事，但她的幽默與敢言，反而擁有不少粉絲的支持。她表示讓她心動的23歲小男生，完全沒有她同輩男性常會有的性別歧視、厭女或是偏見。她自嘲：「我知道聽起來很俗套，但他讓我覺得很舒服，就算只是在一起打發時間，都讓我很滿足。」她很保護這個小男生，並沒有指名道姓或是發出對方的照片，表示很清楚這段關係無法持續太久，卻真的愛上對方，感到心底被觸動。更從這段戀情中知道自己65歲了還能愛，她認為這個小男友很聰明，也許他有個老靈魂，不管什麼原因，彼此之間就是很有火花。只可惜這個小男友還是有一點讓凱西感覺他太年輕，遲早要放他自由。原來他表示自己根本沒想要孩子，這樣子可能跟凱西永遠在一起，凱西說道：「我跟他講你才23歲，有很多事情你想都想不到。我23歲的時候也以為自己什麼都懂，但其實並沒有。我不會那樣對他，所以我必須放他自由。」她知道「祖孫戀」撐不久，可是很開心還是給了小男生一個機會有去嘗試，這是她在與前夫藍迪畢克離異後的新感情，當她婚姻結束，情緒曾經受到很大的衝擊，整個人彷彿被掏空，因此這位小男友儘管不是她未來長久的歸宿，彼此之間的感情依然對她深具意義。