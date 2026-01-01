我是廣告 請繼續往下閱讀

在少子化下，每年元旦寶寶都是外界關注，根據內政部統計截至今年11月新生兒僅有9.87萬人，還不到10萬，生育率恐繼續全球墊底。今日各醫院陸續公布元旦寶寶數量，44歲跨界藝人、AmazingTalker Show首席主持人Sandra（徐有潔）則在2025年最後一天，透過試管療程順利產子。Sandra在39歲時凍下14顆卵子，希望替未來保留當母親的可能性，但去年正式啟動療程時，這批凍卵卻在層層關卡中折損殆盡，最終在PGT-A基因檢測時全部淘汰。進一步檢查發現，她患有多囊性卵巢症候群（PCOS）、子宮息肉，還是所謂的 「免疫媽媽」，也就是身體會將胚胎誤認為外來異物而發動攻擊，即便有正常胚胎，也可能無法順利著床或維持懷孕。Sandra雖然面臨巨大失落與壓力，但也沒有放棄，透過台北生殖中心團隊協助、打造促排卵針策略，雙方配合、定期回診，加上DHEA、Q10、D3等保健品，逐步重新養卵，再完成取卵、息肉手術、ERA植入窗口檢測、免疫治療、PGT-A檢測等療程，總算迎來好消息——第二次取卵14顆，其中有一顆胚胎基因正常。台北生殖中心副院長何彦秉說，高齡患者的胚胎基因異常機率高，40歲以上染色體正常的機率遠低於35歲以下，Sandra最後剩下一顆正常胚胎，雖然機率不高，但正因為運用醫療科技精準選胚，成功率提高，幸運懷孕。再者，因患者免疫問題，需要要藥物治療、降低排斥風險。最後，40 歲以上患者的著床時間容易有變動，因此透過子宮內膜容受性檢測（ERA）找出最適合的植入時間，並控制子宮環境，提高成功率。Sandra表示，應該要更早凍卵才能讓卵品質再更好一點，同時也鼓勵其他夫妻「如果你正在經歷試管、經歷挫折，我懂那種痛、那種害怕，願這段經歷，能夠給予仍在路上的你們，一點溫柔的希望。」新元醫院截至中午：出生1位男寶自然產、1位女寶剖腹產，另有5位待產。林口長庚截至中午：目前已生7個，包含5女2男，其中6自然產1剖腹產。另有4孕婦待產中。國泰體系：汐止國泰1名剖腹產女寶寶。另汐止國泰及新竹國泰還有6名待產。彰化基督教醫院：3名新生兒，2男1女，另有6位孕婦待產。