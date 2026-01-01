我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sandra（左）與老公許傑克（右）結婚3年多，終於迎來寶貝兒子。（圖／翻攝自Sandra IG）

▲Sandra（右）淚崩生下Jackson，躺在病床上看來十分虛弱。（圖／翻攝自Sandra IG）

元旦寶寶來了！英文名師、主持人Sandra（徐有潔）2022年與老公許傑克結婚，去年7月宣布懷孕，今（1）日她透過社群IG分享生下男寶寶喜訊，取名叫做Jackson，「我，居然是個媽了。愛你，新年快樂！」貼文一出，藝人梁正群、趙小僑留言祝賀，YouTuber千千、美麗本人等人也為Sandra高興不已。Sandra今稍早透過社群IG宣布產子喜訊，曬出躺在病床上及男寶寶的照片，感性寫道：「Our little boy landed on planet Earth on the very last day of 2025.你哭得好大聲，哇哇哇的，我的眼淚再也忍不住。Welcome to the world, Jackson。我，居然是個媽了。愛你，新年快樂！」流露滿滿激動情緒。Sandra貼文一出，引來大票祝福，YouTuber千千高喊：「恭喜！新年快樂！」美麗本人幽默說：「月子中心直接住半年了吧！」閻奕格、梁正群留言恭喜，趙小僑感性直呼：「恭喜！太感動了～最美的新年禮物！」事實上，Sandra過去坦承有多囊性卵巢症候群、子宮息肉，還屬於「免疫媽媽」體質，胚胎一旦著床就可能被自體免疫系統視為異物攻擊，使得懷孕過程更加艱難，如今平安誕下親生孩子，Sandra感動直呼：「謝謝自己沒有放棄！」回首近年來努力的點滴，一切沒有白費，痛苦都化作成了美好的果實。