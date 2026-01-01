美式賣場好市多（Costco）近日迎來當季新品「紐西蘭空運櫻桃」，每盒2公斤售價1699元，吸引大批會員搶購。然而，這款標榜新鮮直達的「神級水果」首波評價卻意外翻車，不少網友反映吃起來帶有「草味」且甜度不如預期。對此，內行人分享了一份專業的空運指南，指出若想追求「超頂」口感，建議鎖定即將在1月中旬接力登場的澳洲 Lapin 櫻桃特定品種。
📍重點摘要
• 好市多櫻桃新品上架，2公斤1699元，果梗鮮綠但評價兩極。
• 部分會員反應首批紐西蘭櫻桃甜度不足、有草味，脆度也遜於去年。
• 內行老饕根據空運指南，激推1月中旬澳洲塔斯馬尼亞的「Kordia」品種。
• 選購策略：追求CP值選 Lapin，追求極致甜脆感必選 Kordia。
紐西蘭櫻桃上架評價翻車？ 網友：有草味不夠甜
近日有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」直擊新品上架，照片中櫻桃果實飽滿、果梗翠綠，外型十分誘人。儘管有支持者表示「終於等到了」，但留言區卻湧現不少失望的聲音。
許多會員分享真實心得表示：「今年的櫻桃不甜有草味」、「脆度甜度都不行，就只有新鮮而已」，甚至有資深果粉認為，紐西蘭這批摘得太生，糖度難以上探20度，口感相較去年落差甚大。但也有人說：「紐西蘭剛出來，過一陣子就會甜了。」
掌握空運指南 櫻桃品種選購全攻略
好市多空運紐西蘭櫻桃評價不一，內行會員分享「空運紐澳櫻桃」選購指南。一圖看懂 Kordia、Regina、Sentennial、Staccato 及 Lapin 等5種櫻桃品種的最加入手時期。
根據指南分析，追求「極佳口感」的人應鎖定 Kordia （主要產地為紐澳）或 Regina ；若是以「農曆新年送禮」為目的，則應選擇1月底才轉紅的 Sentennial（主要產地為紐澳）或 Staccato（主要產地為紐西蘭／加拿大），這兩者主打爽脆口感；而針對追求「大果與CP值」的消費者，1月中下旬的 Lapin （主要產地為紐澳）則是超值首選。
激推澳洲「一品種」超頂 內行老饕坐等1月中
不少老饕指出，真正具備「超頂」實力的是即將到來的澳洲櫻桃。網友留言直指：「澳洲的比較甜」、「坐等1月中澳洲塔斯的 Kordia」。根據這份專業指南，1月中至1月底正是澳洲 Kordia 品種的產季，其果實深紅、甜度極高且口感紮實，能完美解決目前「草味」與「不甜」的痛點。
建議對甜度有堅持的消費者，在選購好市多櫻桃前可先觀察盒上標示的櫻桃品種與產地。若不急著嚐鮮，再等兩週迎來澳洲空運精華期，或許能獲得更高 CP 值的味蕾體驗。
資料來源：Costco好市多商品經驗老實說
