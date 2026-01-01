天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》演唱會，以高達新台幣9億元的天價製作費震撼演藝圈。資深音樂人許常德在觀賞後發文剖析，認為這場演唱會之所以成功，不在於砸了多少錢，而是蔡依林驚人的執行力與決心。許常德在文中感嘆，距離上次巡演已過6年，蔡依林的身材與動作依然維持精準，他形容「她永遠都站在警戒線，沒有墜落」，唯有這種時刻保持在巔峰邊緣的極致自律，才能成就今日舞台上的榮耀。
開唱砸9億元高價不是重點！而是把錢用到讓人佩服
許常德分析，這9億元之所以厲害，關鍵在於「有錢之後，有能力把錢用到讓人深深佩服」。他觀察，蔡依林這次的心境有了重大轉變，過去那個獨自苦練的她，終於相信自己了，並且察覺到身後有一個與她一起打磨作品的團隊。願意相信團隊的重要領悟，讓她不再是一個人面對反應不好或執行不好的風險，而是擁有強大的後盾去支撐每一個冒險的決定。
針對演唱會的精緻度，許常德表示，他坐在台下時，常聽到如「夜裡森林冒出的螢火蟲」般的讚嘆聲。他強調，每一個讚嘆背後都可能是巨大的冒險與嘗試，因為創新既耗時又燒錢，且不一定保證成功。但蔡依林堅持作品完整性，即使是經典老歌也賦予新意，讓所有場面與巨大的舞台裝置能共同發射出光芒。
更讓許常德印象深刻的是蔡依林對現場的掌控力。他指出，當蔡依林演唱新歌時，台下的安靜並非冷場，而是一種沸騰的專注。觀眾完全相信她的指引，專注地看與聽這個充滿暗示性的置頂級場面。許常德表示，斥資9億做一個夢不容易，這不只是錢的問題，而是蔡依林充滿自信的執行演出，將資源轉化為讓觀眾深深佩服的藝術體驗。
主辦單位公佈9億元製作費細項 舞台硬體佔2億8千萬
根據蔡依林演唱會主辦單位凌時差音樂公布的9億元製作費細項，佔比最高的是舞台硬體成本，包含舞台搭建、燈光、音響設備、場租以及硬體製作，單單這一項就耗資2億8千萬台幣，令粉絲驚嘆的高達7層樓愉悅之母裝置，就包含在其中，造價為1250萬元台幣。除了成本高昂，作品的氣勢也鎮住全場。另外還有2億5千萬台幣的演出製作成本，包含支付龐大創意與人力資源，涵蓋音樂與舞蹈製作、燈光舞台設計，以及由36位菁英舞者、12名樂手和音樂家、4組專業導演組成的豪華團隊。
另外團隊也砸下1億7千萬元台幣，製作與運送30項如藝術品般的舞台道具。在國際級視覺特效製作，也耗費1億元台幣。還有6組世界頂尖造型師團隊聯手，為Jolin量身打造7套華服及舞群的180套服裝，造型費用為5千萬台幣。此外，為了串聯劇情，Jolin到美國洛杉磯拍攝的五支串場影片，也投入了5千萬台幣，從好萊塢特效到實地拍攝，規格完全比照電影製作。
許常德的地下手記全文
蔡依林的決心
這一次
終於相信自己了
她說她察覺到
她有一個跟她一起苦練打磨的團隊
她並不是一個人
這個重要的領悟
重要到在演唱會上說
相信自己
相信有這個團隊
相信每個人都跟她一樣
也能面對反應不好或執行不好的
坐在位子上
我時不時會聽到讚嘆聲
像夜裡森林裡冒出的螢火蟲
每一個讚歎
都可能是很大的冒險
都可能是演唱會的第一次嘗試
而嘗試是很耗時又燒錢又不一定有用
所以距離上一次巡迴演唱會
已經六年了
最最讓我感到佩服的
就是蔡依林的執行力
身材維持
動作精準
永遠都站在警戒線
沒有墜落
就會是榮耀
堅持作品完整
即使有經典歌加入
都是有意義的
以上的重點達成
所有的場面與巨大動物
才能發射出光芒
她唱新歌
沒有冷掉
那時的安靜
是大家很專注在看蔡依林的指引
他們完全相信她的指引
當下
是專注的看與聽
這個充滿暗示性的置頂級場面
她充滿自信的執行演出
那是很沸騰的專注
斥資九億
不容易
這樣的夢
很多人不想找麻煩
也不一定能做到
這不是錢的問題
是有了錢後
有能力把錢用到讓人深深佩服嗎
很佩服
資料來源：許常德的地下手記臉書
