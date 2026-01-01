我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林演唱會出現一座造價1250萬元台幣的愉悅之母裝置，高達7層樓，除了造價高昂，作品的氣勢也鎮住全場。（圖／讀者提供）

天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》演唱會，以高達新台幣9億元的天價製作費震撼演藝圈。資深音樂人許常德在觀賞後發文剖析，認為這場演唱會之所以成功，不在於砸了多少錢，而是蔡依林驚人的執行力與決心。許常德在文中感嘆，距離上次巡演已過6年，蔡依林的身材與動作依然維持精準，他形容「她永遠都站在警戒線，沒有墜落」，唯有這種時刻保持在巔峰邊緣的極致自律，才能成就今日舞台上的榮耀。許常德分析，這9億元之所以厲害，關鍵在於「有錢之後，有能力把錢用到讓人深深佩服」。他觀察，蔡依林這次的心境有了重大轉變，過去那個獨自苦練的她，終於相信自己了，並且察覺到身後有一個與她一起打磨作品的團隊。願意相信團隊的重要領悟，讓她不再是一個人面對反應不好或執行不好的風險，而是擁有強大的後盾去支撐每一個冒險的決定。針對演唱會的精緻度，許常德表示，他坐在台下時，常聽到如「夜裡森林冒出的螢火蟲」般的讚嘆聲。他強調，每一個讚嘆背後都可能是巨大的冒險與嘗試，因為創新既耗時又燒錢，且不一定保證成功。但蔡依林堅持作品完整性，即使是經典老歌也賦予新意，讓所有場面與巨大的舞台裝置能共同發射出光芒。更讓許常德印象深刻的是蔡依林對現場的掌控力。他指出，當蔡依林演唱新歌時，台下的安靜並非冷場，而是一種沸騰的專注。觀眾完全相信她的指引，專注地看與聽這個充滿暗示性的置頂級場面。許常德表示，斥資9億做一個夢不容易，這不只是錢的問題，而是蔡依林充滿自信的執行演出，將資源轉化為讓觀眾深深佩服的藝術體驗。根據蔡依林演唱會主辦單位凌時差音樂公布的9億元製作費細項，佔比最高的是舞台硬體成本，包含舞台搭建、燈光、音響設備、場租以及硬體製作，單單這一項就耗資2億8千萬台幣，令粉絲驚嘆的高達7層樓愉悅之母裝置，就包含在其中，造價為1250萬元台幣。除了成本高昂，作品的氣勢也鎮住全場。另外還有2億5千萬台幣的演出製作成本，包含支付龐大創意與人力資源，涵蓋音樂與舞蹈製作、燈光舞台設計，以及由36位菁英舞者、12名樂手和音樂家、4組專業導演組成的豪華團隊。另外團隊也砸下1億7千萬元台幣，製作與運送30項如藝術品般的舞台道具。在國際級視覺特效製作，也耗費1億元台幣。還有6組世界頂尖造型師團隊聯手，為Jolin量身打造7套華服及舞群的180套服裝，造型費用為5千萬台幣。此外，為了串聯劇情，Jolin到美國洛杉磯拍攝的五支串場影片，也投入了5千萬台幣，從好萊塢特效到實地拍攝，規格完全比照電影製作。