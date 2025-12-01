我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林《PLEASURE》演唱會包含舞台搭建、燈光、音響設備、場租以及硬體製作，單單這一項就耗資2億8千萬台幣。（圖／凌時差音樂提供）

9億天價帳單解密！硬體最燒錢、道具如藝術品

▲蔡依林（中）《PLEASURE》演唱會驚喜不斷，花費高昂實踐創意。（圖／凌時差音樂提供）

締造5大之最！開場10分鐘解鎖兩成就

整晚演出亮點多！7層樓高愉悅之女鎮場

▲蔡依林演唱會愉悅之母高達7層樓，在尾聲出現時，氣勢鎮住全場。（圖／讀者提供）

天后蔡依林（Jolin）全新巡演演唱會《PLEASURE》於台北大巨蛋盛大登場，在2025年的最後一天，Jolin 化身「愉悅之母」陪著4萬名歌迷度過跨年夜。這場魔幻大秀視覺、聽覺效果皆驚人，製作規模更創下華語樂壇歷史新高。根據主辦單位提供的資料，這場魔幻大秀總成本高達新台幣9億元，奢華規格被歌迷盛讚根本是「奧運開幕等級」。究竟這筆驚人的9億預算花在哪裡？官方公開詳細帳目，每一分錢都展現了對細節的極致追求。根據成本分析，佔比最高的是舞台硬體成本，包含舞台搭建、燈光、音響設備、場租以及硬體製作，單單這一項就耗資2億8千萬台幣。緊追在後的是投入2億5千萬台幣的演出製作成本，包含支付龐大創意與人力資源，涵蓋音樂與舞蹈製作、燈光舞台設計，以及由36位菁英舞者、12名樂手和音樂家、4組專業導演組成的豪華團隊。為了將大巨蛋打造成奇幻的「愉悅宇宙」，視覺方面的投資主辦單位更是毫不手軟。團隊砸下1億7千萬台幣製作並運送30項像是藝術品般的舞台道具。在國際級視覺特效製作，也耗費了1億元台幣。還有6組世界頂尖造型師團隊聯手，為Jolin量身打造7套華服及舞群的180套服裝，造型費用為5千萬台幣。此外，為了串聯劇情，Jolin到美國洛杉磯拍攝的五支串場影片，也投入了 5,000萬台幣，從好萊塢特效到實地拍攝，規格完全比照電影製作。《PLEASURE》演唱會成本創下大巨蛋歷屆演唱會新高，也寫下多項驚人紀錄。是最燒錢的9億元大秀，也是極為創新的嘗試。全場以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事章節與六大世界觀場景串聯。現場更主打最多樣與最新奇，近30項大型道具穿梭其中，還有多達20隻奇幻混種動物傾巢而出，將人間樂園變身為萬獸派對。還有締造了史上最狂開場，在開演短短10分鐘內，就以巨蟒繞場巡禮」搭配登高唱跳，一口氣解鎖大巨蛋兩項成就。整場演出亮點多，像是Jolin駕馭象徵愛與自由的「彩翼飛馬」登場，率領36名舞者化身的夢幻生物繞場巡禮。隨後在演唱〈腦公〉時，她甜蜜喚醒主舞台上的「綠丘巨人」跟著舞動，讓大巨蛋變身繽紛夢境。而整場演出的最高潮，莫過於壓軸橋段。伴隨著磅礡的〈布蘭詩歌〉，主舞台中央一座七層樓高、八臂高展的「愉悅之女」雕像震撼現身。這座造價高達40萬美金（約1250萬台幣）的精神圖騰破繭而出，Jolin隨即轉動刻滿七宗罪意象的「命運之輪」，高喊「Call me mommy」，宣告愉悅基因覺醒，並接連演唱〈PLEASURE〉、〈舞孃〉、〈PLAY我呸〉，雷射光束與電音節拍將大巨蛋瞬間變成巨型狂歡夜店，帶領4萬名觀眾跳進愉悅宇宙迎接新年。