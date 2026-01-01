2026年即將到來，交通部針對汽機車、公共運輸及自行車等推出多項新制，不僅考照制度迎來重大變革，針對違規行為的罰鍰也同步加重。為了讓民眾行得安全並看緊荷包，《NOWNEWS今日新聞》整理2026年元旦起上路的交通新規定，讓你一次掌握不踩雷。
1.機車駕照取消是非題、新增危險感知情境
今年1月開始機車筆試將全面取消是非題，改為全選擇題作答，題數維持50題。新版題庫刪除不合時宜的題目，新增危險感知情境題，以強化考生對實際路況的應變能力。
2.汽車駕照新增路口停讓、路考非固定路線
汽車駕照：3月起路考將新增「路口停讓」；6月起筆試也將廢除是非題，全數改為選擇題。此外，預計年底路考路線將改為當天「抽籤決定」，不再是固定路線，大幅增加考試難度。
3.開車抽菸、騎車滑手機罰1200元
立法院近期三讀通過修正案，針對危險駕駛行為調升罰鍰。未來「行車中抽菸」及「騎車手持手機」的罰金，將從原本的1000元及600元，統一提高至1200元，希望能降低分心駕駛及二手菸對路人的危害。
4.行經校園、醫院未減速最高罰1800元
同時為了保護弱勢族群，新制規定駕駛行經校園與醫院等區域時，時速必須減至15公里以下。違者將處600元至1800元罰鍰，若因此未減速導致傷亡，還將面臨加重其刑1/2的法律責任。
5.雙北禁微電車入自行車道
台北市與新北市同步宣布，2026年元旦起，掛牌的微型電動二輪車一律禁止進入河濱自行車道及人行道，違者將依規定處新台幣300元至1200元罰鍰。
6.70歲長者繳回駕照TPASS回饋金最高領3.6萬
為了鼓勵高齡駕駛轉搭大眾運輸，交通部推出超值回饋方案，年滿70歲以上的長者，若自願繳回駕照並加入TPASS常客方案，使用敬老卡搭乘公車、捷運、台鐵等公共運具，政府將依實際支出金額補助50%回饋金。每月回饋上限1500元，補助為期2年，累計最高可領到3萬6000元。
7.YouBike強制投保
針對廣大的單車族與微型電動二輪車（微電車）使用者，新制也有嚴格規定，自2026年1月1日起，包含雙北、桃園、竹苗、台中、台南及台東等縣市，租借YouBike前必須完成「公共自行車傷害險」投保）。若未投保，將無法租借車輛。萬一發生意外，最高可獲100萬元理賠。
8.遊覽車強制裝「駕駛識別設備」
為防止疲勞駕駛，2026年元旦起，遊覽車客運業車輛必須全面安裝駕駛識別設備，以利主管機關掌握駕駛身分與工時。政府提供每車最高2000元補助，若經輔導仍未安裝的業者，將面臨最高9000元的罰鍰。
資料來源：交通部
