▲舒華以犀利金句鼓舞粉絲，獲封葉老師稱號圈粉無數。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

韓國大勢女團i-dle（舊名：(G)I-DLE）成員舒華今（6）日迎來26歲了！她出身客家與泰雅族家庭，從小就對表演很有興趣，還曾經就讀華岡藝校。16歲那年舒華遠赴韓國挑戰CUBE娛樂甄選，當2年練習生就成功出道。不過起初舒華曾被質疑實力不足，但她默默苦練，成功在後來的作品中展現令人驚艷的實力，圈粉無數。除此之外，她也常常透過社群與粉絲互動，以犀利金句成為粉絲精神導師；去年更回台擔任桃園觀光大使，用影響力推廣家鄉文化，真誠態度也成為女神最強圈粉武器。回顧舒華的星路其實並非一帆風順，出道初期因韓文與實力落差，在歌曲〈LATATA〉、〈Senorita〉的歌詞份量極少，甚至到〈TOMBOY〉僅分配到幾乎只有狀聲詞，被網民嘲諷為狀聲詞擔當。直到舒華在歌曲〈Nxde〉回歸染上白金髮、以全新形象登場，陸續又在〈Queencard〉展現穩定歌舞與自信神情，讓人瞬間被圈粉。不只如此，2023年舒華主持綜藝節目《Workdol》挑戰各種打工，後來又獨挑大樑主持綜藝節目《鑑定師》全球版，展現幽默且機智的應對，再次證明了自己的實力。除此之外，舒華也靠社群與粉絲的互動成功吸引大批粉絲，她不走傳統偶像溫柔回覆路線，而是像朋友般互動；粉絲喊累，她回「累就對了，舒服是留給死人的」；面對焦慮留言，她不安慰而是提醒「焦慮代表你對未來有期待」，還提出「可以慢，但不能不努力」的人生哲學。這些犀利卻實際的話，成了許多粉絲的精神支柱，還擁有「葉老師」稱號。舒華16歲就離開台灣到韓國當練習生，在異鄉熬了2年才等到出道機會，紅遍全球後她沒有忘記自己的家鄉。2025年10月，舒華受邀擔任桃園觀光大使，自信喊出：「誰最適合當桃園觀光大使？當然是我！」，她用自己的影響力讓千萬粉絲認識桃園文化。舒華在擁有巨星的光環下，還依舊保有那份最動人的台灣人情味，無疑是女神魅力之一。1月6日的壽星不只有舒華！還有香港藝人鄭佩佩、英國喜劇演員羅溫艾金森、美國演員諾曼李杜斯、台灣男演員李李仁、日本演員菊地凜子、英國演員艾迪瑞德曼、台灣歌手卓義峰、香港演員傅嘉莉、中國演員釋小龍，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！