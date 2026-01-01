2026 年元旦剛過，美式賣場好市多（Costco）再度祭出震撼優惠！台灣好市多官方臉書粉絲專頁於今（1）日發布限時動態，宣布廣大會員敲碗已久的自有品牌「科克蘭女羊皮短靴」正式降價。這款被網友封為「保暖神器」的靴子，折價後僅需 699 元，極高 CP 值引發會員瘋搶，不少婆媽直呼：「這價格太扯，買到賺到！」
📍重點摘要
• 優惠商品： 科克蘭女羊皮短靴（Kirkland Signature）。
• 特價價格： 699 元（原價 889 元，現折 190 元）。
• 優惠期間： 即日起至 2026 年 1 月 4 日。
• 推坑關鍵： 真羊皮材質、鞋底厚實、雪地實測保暖不滲水。
限時4天！Costco雪靴699元掀起掃貨潮
隨著冷氣團報到，不少民眾紛紛物色禦寒衣物。台灣好市多官方粉絲專頁今日公布的 2026首周優惠中，最受矚目的莫過於這雙「科克蘭女羊皮短靴」。原價 889 元本就比市售品牌便宜，如今加碼折價 190 元，特價後不到 700 元就能入手，成為這波好市多雪靴特價活動中最搶手的單品。
現場直擊不少會員推車內一次裝進兩、三雙，這雙被視為「婆媽愛牌好市多鞋子」的代表作，再次證明其在社團中的超高人氣。
會員實測好評：科克蘭羊皮短靴評價大公開
為何這款雪靴能被封為神級單品？根據多位資深會員分享的科克蘭（Kirkland）羊皮短靴評價指出，這款靴子採用真羊皮製作，內部刷毛厚實且不易塌陷，連鞋底都有毛。
一名曾穿著該款雪靴前往雪地旅遊的網友大讚：「這是我買過 CP 值最高的雪靴，是真的可以在雪地走的靴子！」她提到，即便走在微融的雪地，鞋面沾到雪只要拍一拍就掉，完全沒有濕腳現象；且鞋底材質紮實，穿起來好走又不重，對於計畫寒假出國旅遊的朋友來說，是極佳的選擇。
會員驚呼：這價格比代購還便宜！
隨著 Costco雪靴699 的消息在臉書社團傳開，不少會員驚訝表示：「昨天才買原價，今天就特價，要趕快去退差價！」、「這價格真的太扯了，比代購還便宜」。
內行人提醒，由於這類季節性商品庫存有限，加上特價期間僅到 1 月 4 日為止，建議想撿便宜的會員手腳要快。此外，試穿時也要注意鞋款毛量較厚，建議搭配平日習慣的襪子厚度進行挑選，才能找到最舒適的尺寸。
資料來源：台灣好市多、Costco好市多 商品經驗老實說臉書
