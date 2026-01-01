昨（31）晚跨年夜各地擠滿賞煙火人潮，有網友拍下當晚墾丁大街的景象，表示能在跨年第一天出現在墾丁看煙火的「才是真正有錢人」，貼文一出立即引發熱議。不少人嘲諷墾丁是「台灣杜拜」，但也有人緩頰認為不必一直開酸，儘管墾丁高物價爭議不斷，當晚街頭仍人潮滿滿，也顯示墾丁在節慶時刻依舊具備強大吸引力。
墾丁跨年夜擠滿人！一票人封「台灣杜拜」開酸：滿滿的盤子
邁入2026年的跨年夜，全台多個熱門景點湧現賞煙火人潮，一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文感嘆，「全台真正有錢的人，才會聚在這邊看煙火」，雖未點名地點，但隨文附上的照片曝光後，不到多久就被大批網友認出拍攝地正是墾丁大街，貼文迅速吸引超過7千人按讚討論。
從照片可見，跨年夜的墾丁大街幾乎被人潮塞滿，畫面熱鬧卻也讓不少人聯想到當地長年被詬病的高物價。貼文底下留言一面倒開酸，「在場的各位都是有錢人」、「台灣的杜拜」、「每個都億萬身價」、「台灣3%最有錢的都在這」、「看到滿滿的盤子」，也有人自嘲「我太窮只能出國跨年」、「至少三年沒去墾丁了，會怕」。
墾丁遊客10年減少8成！市府認了：轉型當中
不過，也有不少人替墾丁緩頰，表示並非所有店家都漫天喊價，只要事先詢問價格、避開熱門時段，仍能找到合理消費選擇；也有人認為，跨年與連假屬於超級旺季，房租與人力成本本就偏高，價格上調並非全然不合理，「接受就買，不接受就不消費」、「其實也還好，跨年夜雙人房也蠻多民宿千元內就有了」。
事實上，根據墾丁國家公園管理處遊客數統計資料，過去10年墾丁遊客已減少8成，今年暑假旺季後，整體比起去年更是衰退約百分之五，旅宿業者尤其受到衝擊。對此，屏東縣政府也表示，國旅正值轉型階段，將會針對基礎觀光景點改善，並努力開發新地標，交通布建也會儘快完成。
資料來源：墾丁國家公園管理處、「路上觀察學院」
