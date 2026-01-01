我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳文忻雖然51歲又罹患癌症，卻追尋自己的歌手夢，成了獲獎新秀。（圖／摘自 IG@nat_ng_nat）

▲吳文忻未患病前外型亮麗，曾獲港姐季軍。（圖／翻攝自微博）

▲吳文忻兩度發文，強調「4期癌症」真的不等於「末期癌症」，認為一般人對於這個醫學區分很容易混淆。（圖／摘自 IG@nat_ng_nat）

曾當選港姐季軍的吳文忻，3年前確診乳癌，經治療後痊癒卻又復發，目前是第4期且癌細胞擴散到尾椎。她除了持續與病魔對抗外，還重拾當歌手的夢想，推出〈重生〉這首歌，在2025新城勁爆頒獎禮奪下「勁爆我撐新人」獎。不過主持人介紹她出場，卻稱她是「癌症末期病人」，她忍不住爆氣發文，強調第4期還有救、絕對不等於末期，末期通常指接近終結，4期病患也有很多治癒的例子。吳文忻今年51歲，為了出席頒獎典禮特地盛裝打扮，原本也是開開心心前往，沒想到主持人稱她為「末期癌症病人」，她形容立刻就沒心情聽下面講了什麼，覺得大家可能以為沒啥大不了，她卻忍不住想為第4期癌症病人發聲，很後悔沒有在台上立刻糾正對方。雖然典禮製作公司已經道歉，吳文忻解釋「末期」通常指接近終結、生命或事物已到盡頭的階段，有不可挽回的意味。也許撰稿人想要製造煽情的氣氛、主持人也只是照稿念，可是她從來不是靠賣慘。她仍然充滿希望在努力作戰中，也不忘記追尋多年來的歌手夢，希望用生命影響生命，突然在幾千人面前聽見自己被介紹是「末期病人」，覺得好刺耳，心情也跌谷底。吳文忻後來在31日再於社群網上發文，強調不是想責怪任何人，只是不想社會把「4期癌症」標誌為「末期癌症」。她稱自己真的是有感而發，亦希望網友不要去怪罪新城電台或是典禮主持人、撰稿人，因為一般人對這個醫學區分也很容易混淆的。她稱4期也有不少人能治癒，而她都有在吃標靶藥物，並沒想放棄，期望之後別再碰到這樣打擊鬥志的說法。