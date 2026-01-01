2026年元旦起多項新制上路，交通部規劃推出國旅方案刺激觀光，在駕照管理制度也多有革新，並將換照下修至70歲，長者繳回駕照最多可以拿3萬6000元回饋金，《NOWNEWS今日新聞》帶您一次關心。
- 開車抽菸、騎車滑手機罰1200元
未來「行車中抽菸」及「騎車手持手機」的罰金，將從原本的1000元及600元，統一提高至1200元。
- 高齡換照新制
依新制規定，滿70歲長者，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲；滿75歲長者，維持3年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，方可換發有效3年的駕照。
凡70歲以上主動繳回駕照者，公路局將提供TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋金，每月上限1500元，每人可申請一次，補助期間2年。該措施涵蓋公共運輸及計程車支出，協助長者有充分時間適應交通工具轉換並培養公共運輸使用習慣。
- 機車駕照取消是非題、新增危險感知情境
今年1月底機車筆試將全面取消是非題，改為全選擇題作答，題數維持50題。新版題庫刪除不合時宜的題目，新增危險感知情境題，以強化考生對實際路況的應變能力。
- 汽車駕照新增路口停讓、路考非固定路線
汽車駕照3月起路考將新增「路口停讓」；6月起筆試也將廢除是非題，全數改為選擇題。此外，預計年底路考路線將改為當天「抽籤決定」，不再是固定路線，大幅增加考試難度。
- 無照駕駛加重處罰
交通部預計上半年實施提高汽、機車無照駕駛罰鍰，初犯機車重罰1.8萬元到3.6萬元、汽車罰3.6萬元到6萬元外，累犯計算期間將從5年延長到10年，第2次以最高罰開罰，第3次以前次罰款金額加罰1.2萬元，且累犯罰款無上限。
- YouBike強制投保
自2026年1月1日起，包含台北、新北、桃園、新竹、台中、苗栗、台南及台東等縣市，租借YouBike前必須完成「公共自行車傷害險」投保。若未投保，將無法租借車輛；若發生意外，最高可獲100萬元理賠。
- 新車隔熱紙透光率納管
115年起，交通部規劃從新車實施強制納管隔熱紙透光率，實施時程將再另行公告。目前公路局公布的汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上，計程車後側窗及後擋窗黏貼均為40%以上，以確保安全。
- 行經校園、醫院未減速最高罰1800元
同時為了保護弱勢族群，新制規定駕駛行經校園與醫院等區域時，時速必須減至15公里以下。違者將處600元至1800元罰鍰，若因此未減速導致傷亡，還將面臨加重其刑1/2的法律責任。
- 雙北禁微電車入自行車道
台北市與新北市同步宣布，2026年元旦起，掛牌的微型電動二輪車一律禁止進入河濱自行車道及人行道，違者將依規定處新台幣300元至1200元罰鍰。
- 平日住宿最高補助2000元
根據規劃，平日住宿獎助鼓勵國人平日住宿，連續住宿兩日，最高補助2000元，生日月住宿旅遊每月抽出千人，每人獲得1200元住宿金，還有Taiwan PASS平日國旅優惠，平日4折優惠或加贈1500元住宿抵用金，限量推出各2萬套，但正式細節仍有待預算順利通後實施。