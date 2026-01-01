我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張柏芝（如圖）長相出眾，網友對她孩子的外表也期望很高。（圖／翻攝自張柏芝微博）

▲張柏芝在跨年夜發布的照片中，把自己的臉蛋遮到大家都快認不出來，被認為還是難掩疲憊。（圖／摘自 IG@cecilia_pakchi_cheung)

▲張柏芝（左）與謝霆鋒（右）離婚多年，兩個兒子也都慢慢長大，顏值是否遺傳到爸媽，受到外界關心。（圖／摘自 光陰的故事 FB）

張柏芝不愧是香港的話題女王，才在聖誕節短片中只穿著T恤在床上翻來滾去、不時露出上圍美好曲線，引發網友高度關注，她在跨年夜又發布和神祕的年長男子親密依偎合照，再度刺激網友的各種揣測，瘋狂猜想該男子可能就是張柏芝最小兒子張禮承（Marcus）的生父，讓這個外界好奇多年的答案，看似呼之欲出。在外界眼中，張柏芝雖然各種爭議不斷，但對於教養兒子，確實沒什麼好挑剔。連她的前婆婆—前夫謝霆鋒的媽媽狄波拉，都常誇她把兩個孫子教得很好。她的3個兒子只有兩個大的是跟謝霆鋒所生，最小的Marcus，生父身分始終成謎，她從來沒揭露，孩子則跟她一樣姓張。她最新發布的照片，只見她把頭靠在背對鏡頭男子的肩膀上，動作很親暱，應該關係匪淺，才會被猜是Marcus的爸爸。也有人認為該男子不見得就是Marcus的爸爸，亦可能是張柏芝的親戚，彼此才會有如此親密的舉動。當然，張柏芝絕對不會特別回應這個說法，一切都還只是香港媒體在捕風捉影。近期張柏芝與謝霆鋒的大兒子Lucas被人偷拍，照片上網，顏值成為討論焦點，順便也讓同母異父弟弟Marcus再次受到注意，近期張柏芝的社群影片，就常有Marcus的身影，但她都會注意，不讓Marcus的外表過早曝光。在張柏芝的社群影片中，Marcus多半是用英語在跟她對答，看來張柏芝現在就已經對小兒子的教育很用心。她將Marcus的臉遮住，只是網友還是看出Marcus的四肢修長、身材頗高，大讚張柏芝的基因超強。