▲張柏芝今日現身香港高等法院，針對被控告收取預付款未履約一事出庭。（圖／翻攝自張柏芝微博）

香港女星張柏芝近日深陷合約官司，被前經紀人余毓興及其公司指控「收取逾4000萬港幣（約1.6億台幣）預付款卻未履行合約」，原告要求她補償至少1276萬港幣（約5300萬台幣）並交出帳目。案件日前已開審，今（8）日張柏芝再度現身高等法院，神情明顯憔悴，面對大批媒體，她僅簡短致意便快步入內，顯見承受相當壓力，她在法庭上也突然崩潰，怒吼：「所有指控都是假的！」精神狀態連法官都十分關心。張柏芝上午約8點半抵達法院，身穿深色大衣、佩戴口罩與墨鏡，原本保持禮貌微笑，但進入庭外等候室後，她摘下遮擋，表情逐漸緊張。她不斷翻閱厚重卷宗，時而深呼吸、時而閉目養神，試圖讓自己冷靜，助手也遞上可樂讓她提神，從小動作便能看出，她對這場訴訟的精神負擔已累積許久。正式開庭後，張柏芝依指示坐上證人席，卻因回應內容頻繁偏離問題焦點，引發法官提醒她「請專注聆聽並直接回答」，原告律師則對多項合約細節逐一追問，她多次以「不記得」作答，甚至反問律師，引起庭上多次中斷，法官明確指示：「只需回答是否同意，不需反問。」場面一度緊張。長時間的追問讓張柏芝情緒失控，她紅著眼眶激動大喊：「我兩天沒睡，真的很不公平！後面的媒體壓力太大！所有說法都是假的！」法院瞬間陷入安靜。法官見狀立刻安撫並詢問是否能繼續進行，她深呼吸後擦去眼淚，勉強回應：「可以。」張柏芝強調外界所指涉的事情皆不屬實，也反覆表示「壓力非常大」。在審理中，張柏芝多次提到自己「從未親自處理合約」，一切皆由多年合作的私人助理兼經紀人周靜儀（Emily）負責，她表示自己只是依照安排工作，對財務與合約細節並不了解，這也使案件攻防焦點逐步落在「責任究竟由藝人本人還是經紀人負擔」。外界關注，這場牽涉億元金額的訴訟恐將持續攻防，成為香港娛樂圈年底最大風暴。