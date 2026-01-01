我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這次讓蔡依林（如圖）在大巨蛋開唱行動自如的關鍵，原來是她腳上的球鞋。（圖／凌時差音樂提供）

亞洲流行天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》世界巡迴演唱會最終章，除了在硬體規格上刷新紀錄，追求完美的細節裡更藏著驚喜彩蛋。Jolin這次罕見地捨棄高跟鞋，改穿時尚球鞋，在大巨蛋的大舞台上好跑、好跳、好走，特別是站上巨蟒繞行全場的橋段，她的腳步更是穩如泰山。不用穿高跟鞋，也讓蔡依林興奮地直喊是美夢成真，因此心情大好，難得鬆口表示：「這會讓我有想加場的動力！」鞋子是讓演出順利的關鍵，這次後台所有演出人員的鞋子共備了200多雙，也很驚人。連續三天開唱，都有眼尖的歌迷，發現Jolin腳下踩的竟不是恨天高，而是造型時尚的球鞋。這也是Jolin開演唱會以來，首次穿著球鞋正式登台演出。彩排時換上這雙鞋，她忍不住開心表示腳步輕盈許多，甚至幽默大開腦洞，開玩笑許願：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」讓工作人員全笑翻。事實上，這雙球鞋的出現並非隨興之舉，而是為了在極致舞台效果與表演舒適度之間取得最佳平衡。Jolin表示，此次彩排階段團隊就展開了驚人的「鞋海戰術」。為了配合不同造型，造型團隊光是每一套服裝就準備了近40雙鞋子作為替換備選，整個後台總共備有200多雙鞋，陣仗相當驚人。Jolin解釋，團隊會視舞蹈強度與舞台動線即時調整鞋款，「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊不厭其煩地反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出。