我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）今晚在大巨蛋開唱，到了第三章時換了一套酷帥風格的衣服，和前兩場的凡爾賽唯美公主風大不相同。（圖／讀者提供）

天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》世界巡迴演唱會，2026年元旦在台北大巨蛋歡樂登場。剛跨完年的Jolin心情極佳，她在台上自爆昨晚大腦當機的糗事，坦承昨晚跟粉絲練習倒數時太激動，一時口誤把2025講成2024，下台後才驚覺不對勁，讓她忍不住自嘲大腦秀逗了。隨後她送上元旦場獨家禮，加碼演唱出道神曲〈我知道你很難過〉，加上其他三首前兩場都有唱的〈第三人稱〉、〈天空〉和〈檸檬草的味道〉，老粉都聽到哭。Jolin表示，昨晚很烏龍，「我覺得我超好笑的，竟然把2025講成2024，應該不是只有我有一個人秀逗吧？」她回憶昨晚跟粉絲練習倒數，下台後才驚覺不對勁，心想「我剛剛在講什麼」，呆萌反應讓全場爆笑。Jolin說，她身邊也有朋友跟她一樣大腦當機，「朋友看到開場的慶典金牛時，竟然說：好大的大象啊！真的很好笑。」Jolin也難得地開啟閒聊模式，親切詢問粉絲：「你們昨天在哪裡跨年呀？有沒有去看煙火？漂亮嗎？」聽到台下瘋狂尖叫回應：「你比較漂亮！」她開心笑說：「嘴巴很甜耶！每次到這裡聽到大家說的話，好像突然活過來，大家都很喜歡這種談話的時刻，因為看到我更近了，對不對？」Jolin隨後也帶來元旦限定的獨家抒情組曲。包括前兩晚有演唱的〈第三人稱〉、〈天空〉以及〈檸檬草的味道〉，加上蔡依林的出道曲〈我知道你很難過〉，將大巨蛋變成了萬人KTV，許多歌迷在聽到經典歌詞時忍不住激動落淚，直呼這場集結了爆笑口誤與催淚神曲的元旦演唱會，絕對是新年最難忘的回憶。Jolin今天特別換上一套Valentino特別訂製的酷帥衣服，和前兩場的凡爾賽公主裝風格完全不一樣，她也特別跟粉絲約定，改天到大巨蛋附近，覺得很無聊、沒有演出看的時候，可以通知她，「我們可以趕快過來這裡表演。」