搗蛋橘貓踢到鐵板！被主人逼收拾殘局 全場萌翻

▲▼橘貓被主人抱在手中，化身臨時「清潔小助手」，貓掌被引導著一樣一樣撿起地上的垃圾與雜物，必須親自整理自己搗蛋的殘局。（圖／翻攝自TikTok@imbrysxn）

國外一隻調皮橘貓趁主人不注意翻倒垃圾桶，讓家中一片狼藉，主人這回不再睜一隻眼閉一隻眼，而是直接把貓抱來一起收拾現場，讓牠用貓掌撿垃圾。橘貓闖禍後被主人「強制收拾殘局」的影片曝光後，在網路掀起討論，畫面中橘貓全程乖乖配合，反差模樣意外療癒，影片曝光後累積19萬觀看次數，不少網友笑稱這是最溫柔又最有效的「貓咪教育現場」。國外飼主@imbrysxn近日在TikTok分享一段趣味影片，畫面中一隻橘貓趁著主人不在時，把家中垃圾桶整個翻倒，垃圾灑滿地板，現場一片混亂，闖禍過程全被記錄下來。面對橘貓的「犯罪現場」，主人這次選擇不再默默收拾，而是直接給貓貓展開另類的教育方式。只見橘貓被主人抱在手中，化身臨時「清潔小助手」，貓掌被引導著一樣一樣撿起地上的垃圾與雜物，必須親自整理自己搗蛋的殘局，場面既好笑又可愛。令人意外的是，橘貓全程沒有掙扎或反抗，反而十分配合，乖乖完成清掃任務，模樣看起來像是默默接受自己闖禍的後果，也讓不少網友直呼融化。影片曝光後迅速累積超過19萬次觀看，留言區更是笑聲不斷，「這招太狠了，心理陰影面積很大」、「橘貓踢到鐵板」、「喵喵：以後不敢了嗚嗚」、「橘貓表示：原來亂丟垃圾要加班」、「我已經拿去給我家貓看了」、「感覺牠其實玩得很開心」、「史上最溫柔的懲罰方式」。