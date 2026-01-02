華莎、朴正民就被粉絲預測可能是今年元旦情侶爆料。

▲玄彬（圖左）、孫藝真（圖右）戲裡戲外都迎來美好結局，讓粉絲直呼是元旦情侶「天花板」。（圖／翻攝自kbs.co.kr）

Rain ×金泰希

▲Rain（左）、金泰希（右）是D社元旦情侶「開山始祖」，兩人在2017年步入婚姻，並育有2名女兒，婚後生活相當幸福。（圖／lacloud.official IG）

李昇基 × 潤娥

GD × 李周妍

▲GD（如圖）曾與AfterSchool成員李周妍傳出緋聞，公司態度曖昧讓這對「討論度高於確定度」。（圖／IG@fanplusonedotcom）

KAI × Jennie

玄彬 × 孫藝真

《Dispatch》（又稱D社）每年的元旦情侶，是網友們關注的一大焦點，許多人在元旦當天都坐等D社爆新料，但昨（1）日等了一整天卻沒有相關動態，讓K-pop粉絲紛紛問D社是不是還沒起床，更忍不住嘆：「等的不是情侶，是失望」、「D社又爽約」；回顧過往的元旦情侶，包括每一對都讓人跌破眼鏡。而雖然今年沒公佈元旦情侶，不過網友也瘋猜可能組合，D社「元旦情侶」自2022年起未再固定公布戀情，不過近日官方TikTok突然更新影片，暗示「我回來了」，讓許多粉絲猜測是為元旦情侶鋪陳，但大家等了一整天卻不見相關動態，失望喊：「D社還不起床」、「快上班啦！」雖然這不是D社首次失約，卻仍引發網友熱議。過去 D社公布的情侶多是重量級韓娛組合，男女神組合轟動演藝圈，《NOWNEWS今日新聞》整理出最震撼的TOP 5，包括「Rain ×金泰希」、「GD × 李周妍」、「玄彬 × 孫藝真」、「KAI × Jennie」、「李昇基 × 潤娥」。2013年公布的Rain與金泰希，堪稱是D 社元旦情侶「開山始祖」，兩人也在2017年步入婚姻，並育有2名女兒，婚後生活相當幸福。2014年D社拍到李昇基與潤娥深夜約會的畫面，不少粉絲反而抱持祝福態度，認為是「夢想成真」的代表案例，雖粉絲衝擊大，但形象正面。2018年BIGBANG隊長G-DRAGON與AfterSchool成員李周妍多次被傳緋聞，除了社群「手滑」合照外，還被D社拍到同遊濟州島4天3夜。不過對於緋聞，GD所屬的YG娛樂僅以「無法確認藝人私生活」回應，不承認也不否認的態度，反而讓討論持續延燒，網友認為這對是「討論度高於確定度」。2019年元旦，D社公布EXO成員KAI與BLACKPINK成員Jennie的戀情，2人被拍到深夜在公園約會，立刻引起粉絲熱議。面對巨大關注與壓力，這段戀情最終在曝光不到一個月後宣告結束。說到元旦情侶，討論度最高的肯定是《愛的迫降》CP玄彬與孫藝真，2人雖多次傳出緋聞，不過2021年被D社拍到已交往8個月的證據，才終於認愛，結婚並迎來兒子，戲裡戲外都迎來美好結局，讓粉絲直呼是元旦情侶「天花板」。今年D社元旦情侶再次爽約，先前網路上早已出現大量猜測與熱門組合討論，像是，他們因 MV 合作與舞台眼神互動，被粉絲預測可能是今年元旦情侶。再來還有，兩人主演的《現在撥打的電話》，明明在去年初就已經播畢，但後續交集卻越來越濃烈，到了10月還可以一起去種樹、吃晚餐，被形容像新婚夫妻，討論熱度高。