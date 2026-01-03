桃園房價持續衝高，中壢青埔預售案已創下每坪 82.63 萬元新天價，推升全市均價逼近 4 字頭。為此，桃園市長張善政宣布推動全台首創的「桃園可負擔住宅」，首波將釋出 108 戶「桃園航空城安置住宅」配售餘屋，讓符合「申購資格」的育兒家庭能以每坪 20 至 22 萬元的「2 字頭」破盤價成家；市府更預告下波將鎖定「桃園捷運宅 A20、A21」站周邊，預計 3 到 4 年內提供約 3000 戶房源，落實「站站都有家」的居住正義。
📍本篇報導重點摘要
⦁ 首波房源：桃園航空城安置住宅配售餘屋，共計108戶。
⦁ 價格優勢：每坪單價約20萬至22萬，總價極具競爭力。
⦁ 申購對象：鎖定25至44歲育兒家庭，所得需符合社宅第六級標準。
⦁ 下波預告：鎖定桃園捷運宅 A20、A21站及中壢體育園區。
⦁ 政策進度：自治條例預計2026上半年通過，最快下半年開放選購。
桃園首波「可負擔住宅」在哪？
桃園市政府住宅管理處住宅規劃科長黃春霖告訴《NOWNRWS今日新聞》說，首波可負擔住宅正是桃園航空城安置住宅的配售餘屋，房型規劃均符合2房至3房（約23坪到35坪）的需求，計有108戶。
桃園航空城安置住宅位在機場捷運A11（坑口站）、A18（高鐵桃園站）及捷運綠線G17站周邊。共有11個街廓、51棟、1925戶，樓高約7至10層樓，已在2025年上半年領得使照配售。該計畫由政府以「成本價」讓售，每坪單價約20萬至22萬，公設比約31%到32%，以33坪2房型為例，總價落在670萬至690萬。
兩者最主要差異為申購條件，能買桃園航空城安置住宅的主要對象是航空城計畫區內的建物所有權人；而可負擔住宅則是開放給一般符合條件的桃園市民。
什麼人才能買？解析「可負擔住宅 申請資格」
能買可負擔住宅的人，根據目前桃園市府初步公開的資訊，為「設籍滿1年及育（孕）有未成年子女的25歲至44歲市民，且家庭成員無自有住宅」。
黃春霖補充說，在所得限制部分比照桃園社宅第六級租金條件，家庭每人每月平均所得介於最低生活費2.5倍以上至不超過3.5倍。以115年度（2026）最低生活費標準 1萬 7186 元推算，家庭每人每月平均所得在4萬2965元至6萬0151元間。若以3口之家推算，家庭總月收入為12.8萬至18萬元間，也就是說雙薪、育有一子的家庭，夫妻月收在18萬以下，就能符合「申請資格」。
下波可負擔住宅預告：鎖定 A20、A21 、中壢體育園區周邊
除了首波試辦的108戶，後續將配合TOD發展，將推動重點移向捷運沿線。下波鎖定桃園捷運宅 A20（興南站）、A21（環北站）以及中壢體育園區周邊，市府預計在3至4年內提供約3000戶房源。
未來這3000戶房源將採開發商「捐建」模式。桃園都發局長江南志表示，基地規模達1500平方公尺（約453.7坪）以上的開發案，需捐建一定比例的可負擔住宅。黃春霖說明，將以提升基準容積20%為條件，其中一半容積（10%）要捐作可負擔住宅，先前試算100戶約可分回6到7戶，近期與建商交換意見，反映與配合度感覺都不錯。
購入後可以轉賣嗎？杜絕投機炒作
桃園可負擔住宅規劃不能在自由市場上轉賣，未來轉售時只能回售給桃園市政府住都中心。轉售價格會依據政府訂定的公式計算，反映通膨與屋況，增值空間有限，目的是讓住宅資源留在需要的人手中。
萬一承購人未來失業無力償還房貸，自治條例中會詳定回售的計算公式與收回機制。江南志局長回應，目前已擬定自治條例草案，針對開發商捐建原則、定價與買賣機制進行規範。黃春霖進一步說明，預計2026上半年將草案送法規會討論，最快下半年首波108戶、2字頭的可負擔住宅就會正式釋出。
3 分鐘看懂申請門檻：快速 Q&A
Q1：什麼是可負擔住宅？
A：這是由桃園市政府推出的新型態購屋政策，提供給符合條件的育兒家庭，以2字頭「成本價」購買，但設有「禁止自由轉售」限制，未來只能賣回給政府。
Q2：我符合申請資格嗎？
A：主要條件包含：25至44歲設籍桃園滿1年、育有未成年子女、家庭成員無自有住宅，且家庭人均月收入需符合桃園社宅第六級租金條件之所得區間。
Q3：首波釋出的房源在哪裡？
A：首波108戶來自桃園航空城安置住宅的配售餘屋，分布在機捷 A11、A18 及捷運綠線 G17 站周邊。
Q4：沒抽到首波怎麼辦？
A：市府已規劃第二波約3000戶房源，地點位於桃園捷運宅 A20、A21 站（中壢興南、環北站）及中壢體育園區周邊。
Q5：什麼時候可以開始選購？
A：預計 2026 年上半年通過自治條例，最快下半年開放首波 108 戶選購。
資料來源：桃園市政府、桃園航空城。安置住宅官網
