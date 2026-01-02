我是廣告 請繼續往下閱讀

出身中國、已歸化日籍的日本參議員石平，近日在社群平台上透露將訪問台灣，證明台灣是獨立國家，此言一出，再遭中國外交部狠批「敗類」。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，北京的制裁沒有讓石平沉默，反而讓他的立場更加清楚，是「搬石頭砸了自己的腳」。矢板明夫1日深夜在臉書粉專發文，聲稱自己和石平是好友，石平是日本政壇少數真正「懂中國、卻不替中共辯護」的政治人物，既深諳中共體制運作，又始終站在民主、自由與普世價值立場，對中國威權統治與對外擴張直言不諱。雖然在石平去年當選日本參議員後，就被中國外交部以「散布謬論、干涉內政」為由實施制裁，想藉此製造寒蟬效應，結果卻適得其反，反而凸顯了石平反共立場的分量，這次石平就是應他們印太戰略智庫的邀請，將在本月訪問台灣並出席研討會，與台日學者及政界人士，針對台海安全、民主陣營合作、如何面對中國等議題深入交流。矢板明夫指出，石平在X平台的發文：「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家」引發關注，是因為他把抽象的主權爭辯，轉化為一個人人看得懂的現實對照，如果台灣真是中國的一部分，那麼中國的入境禁令，理應也對台灣有效，但事實證明，誰能進入台灣，只能由台灣自己的制度和政府決定。最後，矢板明夫強調，北京的制裁沒能讓石平沉默，反而讓他的立場更加清楚，北京對他將訪台的激烈反應，也只會放大石平訪台的象徵意義，中共試圖以強硬手段壓制不同聲音，最終卻是搬石頭砸了自己的腳。至於石平本人的最新社群貼文，則提到感謝台灣外交部的支持與歡迎，可以看出對於即將訪台一事，抱持積極看法，不因中國官方批評而有改變。