▲珉娥（如圖）於今年元旦傳出輕生獲救，讓過往霸凌風波再次受到網友的關注。（圖／翻攝自IG@new.kma）

南韓女團AOA前隊長申智珉今（8）日迎來35歲生日，然而前成員權珉娥卻在本月（1）日突然在社群發布人生感到絕望的長文，並做出極端選擇，所幸及時獲救，也讓AOA過往的霸凌風波再度引發關注。回溯2020年，珉娥痛訴遭智珉長期霸凌10年，當時韓國媒體D社還曾爆料稱是智珉、珉娥長達128分鐘的對質紀錄。根據消息指出，當時智珉坦言對霸凌過程沒印象，讓權珉娥當場崩潰反嗆：「連事都不記得，道歉有什麼用？」回顧這起霸凌風波始末，2020年4月3日智珉父親過世，隔天權珉娥前往弔唁，智珉當場道歉讓珉娥大哭，兩人上演姐妹情大和解。據悉，當晚珉娥還感性傳訊給智珉說：「姐姐道歉瞬間我就崩潰了，後悔沒早點坦誠，我也很對不起妳，謝謝妳抱我。」，怎料才沒幾個月，珉娥突然在IG發文開撕智珉，引發熱議。2020年7月，韓國媒體D社爆料智珉、珉娥爭論不休的對話過程，長達近2小時。根據爆料指出，對峙當天，申智珉一再強調只記得部分細節，但還是不停道歉，「都是我的錯」，表示就算無法被原諒也是真心面對。對此，引發珉娥強烈不滿，直呼：「記不得事情，說對不起沒有任何意義」。兩人的情緒在對話中不斷升溫，珉娥甚至問「有刀嗎」，智珉一度喊「我死了算了」，場面一度失控。後來，智珉不僅公開致歉，還遭到退團，演藝事業一度停擺。近年來，智珉經常在IG分享自己的生活和近況，但過去曝光的照片中，也多次被發現眼神恍惚、身材暴瘦，與過去狀態判若兩人，也讓不少粉絲留言希望她先照顧好自己。1月8日的壽星不只有申智珉！還有台灣製作人許常德、香港演員李麗珍、台灣導演瞿友寧、日本搞笑藝人田村亮、台灣歌手林埈永、香港女演員李思欣、台灣女歌手紀家盈、韓國男演員李伊庚，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！